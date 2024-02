Visa RB presenteerde vrijdagochtend de nieuwe auto voor 2024. Het team – dat eigenlijk Visa Cash App RB heet – functioneert dit jaar voor het eerst onder deze nieuwe naam. Bij een nieuwe identiteit hoort natuurlijk een nieuw uiterlijk, dus de auto breekt behoorlijk met het vertrouwde design van de AlphaTauri-periode. Een blauwe metallic lak met zilveren details geven de VCARB 01 een fraai uiterlijk.

De lancering vond plaats in Las Vegas, de Amerikaanse gokstad waar sinds 2023 een Formule 1 Grand Prix wordt gereden. Visa RB plaatste een sciencefiction-achtige video op sociale media waarin de nieuwe auto voor het eerst werd onthuld. De zwarte carbon details (die tegenwoordig op geen enkele auto meer ontbreken) worden aangevuld met een blauw-zilveren kleurstelling.

Zijaanzicht van de nieuwe VCARB 01 van Visa RB (Visa Cash App RB)

Coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda waren natuurlijk ook van de partij. Beiden werden eerder al op Instagram gespot in hun nieuwe Visa-RB-race overalls. De pakken zijn voornamelijk wit van kleur, met blauwe en rode details. Naast sponsor Visa heeft kledingmerk Hugo – dochteronderneming van het Duitse Hugo Boss – een prominente plek op de nieuwe outfits.

Toro Rosso

Het is niet de eerste keer dat het team met deze kleurstelling op de proppen komt. Donderdag werden fans op sociale media al geteased met een paar kiekjes van de nieuwe lak. Oplettende kijkers legde toen al snel de link met de liveries uit het Toro Rosso tijdperk. “Ik ga het vanaf nu gewoon Toro Rosso noemen”, reageerde een Instagram-gebruiker. Het is ongetwijfeld ook een steek richting de naam ‘Visa Cash App RB’, die niet gemakkelijk van de tong rolt.

Of de nieuwe auto van Visa RB het verschil gaat maken in 2024 valt nog te bezien. Vorig seizoen kende het team een dramatisch jaar, waarin het een hoop tegenslagen kreeg te verduren. Nyck de Vries moest vervroegd opstappen ten gunste van Daniel Ricciardo, die na een ongelukkige crash tijdelijk vervangen werd door invaller Liam Lawson. Het team sprokkelde uiteindelijk 25 punten bij elkaar, goed voor een matige achtste plaats in het kampioenschap.