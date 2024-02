Alpine trok woensdag het doek van de Alpine A524, het nieuwe gereedschap voor coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly voor 2024. De A524 moet van het team weer een serieuze tegenstander maken voor het aankomende seizoen. De Fransen hopen dat het genoeg is om de tegenvallende resultaten van 2023 snel te vergeten.

LEES OOK: Wanneer onthullen de Formule 1-teams hun auto’s voor 2024?

Alpine benadrukte dat het hier niet om de onthulling van een livery gaat. Op het podium stond de daadwerkelijke A524 zoals Esteban Ocon en Pierre Gasly hem dit seizoen mogen gebruiken. De bolide werd geflankeerd door de nieuwe WEC-auto van Alpine. Dit is de auto waar onder andere Mick Schumacher – die sinds dit jaar een contract heeft met het endurance-team – mee gaat rijden. De jonge Duitser was dan ook aanwezig bij de lancering.

Alpine kiest – zoals zoveel teams recentelijk deden – voor een behoorlijk donker design, waarbij kaal carbon de boventoon voert. Gewichtsbesparing is een must. De blauw-roze accenten maken de auto herkenbaar als een Alpine. Verder is de auto compleet veranderd ten opzichte van vorig jaar. “Alleen het stuur is hetzelfde”, aldus technisch directeur Matt Harman. De grootste upgrades zitten in de voorvleugel, de ophanging en de transmissie.

De roze livery voor de Alpine A524 (Alpine)

Geheel in Alpine-stijl werd er ook een roze livery onthuld, die afwisselend met het blauw-roze design kan worden ingezet. Echter, door de overwegend zwarte, carbon-kleurstelling is het verschil maar moeilijk te zien.

Terug naar de top

De A524 kent een lange productiegeschiedenis. Door de teleurstellende resultaten van 2023 en de instabiliteit binnen het team werd de focus al snel verlegd naar de volgende auto. Alpine verzamelde vorig jaar 120 WK-punten, waarmee het op een eenzame zesde plek in het kampioenschap eindigde, tussen Aston Martin (280 punten) en Williams (28 punten). Het team nam midden in het seizoen afscheid van teambaas Laurent Rossi en bombardeerde Bruno Famin tot interim-chef.

Ocon en Gasly kunnen naar eigen zeggen “niet wachten” om achter het stuur te kruipen van de A524. Voor Pierre Gasly is de nieuwe auto een extra speciaal kadootje: de Franse coureur blies vandaag achtentwintig kaarsjes uit.