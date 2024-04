MasterCard zou zich aanbevolen houden voor een flinke sponsordeal binnen de Formule 1. Het bedrijf schijnt diep in de buidel te willen tasten om de MasterCard-naam te verbinden aan een eigen renstal. Meerdere grote topteams dienden zich aan maar McLaren lijkt aan het langste eind te trekken. Gaan ze in Woking de concurrenten van Ferrari achterna met een nieuwe titelsponsor?

Sportbusiness.com meldt dat MasterCard werkt aan een enorme sponsordeal. Goed nieuws voor de Formule 1-teams – de diepe zakken van de Amerikaanse betalingsgigant beloven een flinke impuls te kunnen geven. Naar verluidt toonden meerdere topteams interesse in een samenwerking met het bedrijf. McLaren, Aston Martin, Mercedes maar ook Ferrari hebben van zich laten horen. Laatstgenoemde heeft de teamnaam inmiddels verkocht aan techgigant HP.

Volgens Sportbusiness.com staat McLaren op pole om de sponsordeal op te eisen. De GP van Miami moet het decor worden voor een grote bekendmaking. Het zou zomaar kunnen dat het team uit Woking dan als McLaren Mercedes MasterCard aan de start staat. De race in Florida is de eerste van drie races op Amerikaanse bodem en dus een belangrijk podium voor Amerikaanse sponsoren. Opvallend genoeg zou MasterCard niet het enige finance bedrijf in de sport zijn. Sinds begin 2024 kennen we het zusterteam van Red Bull als Visa Cash App RB.

MasterCard in de Formule 1

Het is niet de eerste keer dat MasterCard zich roert in de Formule 1. In 1997 was het bedrijf titelsponsor van Lola. Een lang avontuur werd het niet, na een dramatische kwalificatie tijdens het openingsweekend in Australië (coureurs Vincenzo Sospiri en Ricardo Rosset waren 11 seconden langzamer dan de snelste tijd van Jacques Villeneuve) kwam er meteen een einde aan het team.

