Ferrari maakte woensdag officieel bekend dat haar F1-team vanaf heden verdergaat als Scuderia Ferrari HP. Daarmee is het Amerikaanse techbedrijf de nieuwe titelsponsor van het team uit Maranello. Het is slechts de derde titelsponsor in de lange geschiedenis van Ferrari.

LEES OOK: Ferrari komt met blauwe SF-24 naar de GP van Miami

In een officieel persbericht schrijft Ferrari dat de samenwerking met HP vooral uitkomst biedt op het gebied van dataverwerking en technologische innovatie. “De integratie van HP’s hoogwaardige producten en diensten zal ons in staat stellen om onze prestaties een boost te geven”, aldus het team. De deal doet denken aan Red Bull’s samenwerking met softwarebedrijf Oracle. Dergelijke bedrijven kunnen hun technologische expertise goed toepassen in de sport – de moderne Formule 1 draait immers op data.

De precieze kosten van de deal met HP zijn natuurlijk strikt geheim, maar naar verluidt betalen de Amerikanen zo’n 90 tot 100 miljoen dollar per jaar voor de overeenkomst. Daarmee komt het bedrijf wel – met ingang van de GP van Miami – prominent op de auto en op de teamkleding te staan.

HP is pas de derde titelsponsor in de lange geschiedenis van Ferrari. Sinds de allereerste Grand Prix in 1950 leende het team de naam uit aan Marlboro (1997 tot 2011) en Mission Winnow (2019 tot 2021). Beide zijn onderdeel van tabakgigant Philip Morris International.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)