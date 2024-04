Lando Norris is niet weg te denken uit de McLaren-garage – de 24-jarige Engelsman kwam in 2019 in de papaya-gelederen terecht en heeft inmiddels een leidende rol binnen het team. Toch kan Red Bull-adviseur Helmut Marko verklappen dat Norris ook in Milton Keynes nog altijd op de radar staat. Met een scala aan podiums en WK-punten is hij een van de meest geduchte coureurs op de grid.

Tijdens de GP van China verhinderde Lando Norris met zijn tweede plaats een een-tweetje voor Red Bull. Het was de tweede keer dit seizoen dat de vrolijke Engelsman in de top drie eindigde en tevens de vijftiende podiumplaats van zijn carrière. Toch laat zijn eerste overwinning nog steeds op zich wachten. Volgens Helmut Marko vergroot Norris zijn kansen op een zege als hij McLaren loslaat en het bij Red Bull komt proberen.

“Lando’s vader grapt altijd dat hij (Norris, red.) pas een Grand Prix wint als Verstappen met pensioen gaat”, vertelde Helmut Marko bij het Oostenrijkse ServusTV. “Ik zeg dan altijd dat hij gewoon naar Red Bull moet komen, dan gaat het sneller”, lachte hij. “Norris is nog jong, we zullen hem nooit wegcijferen.” Het Oostenrijkse team heeft een langdurig contract met Verstappen, maar over het tweede stoeltje valt nog te twisten.



Daarbij moet de 80-jarige adviseur toegeven dat beide McLaren-coureurs interessante aanwinsten zijn. Helaas voor Red Bull heeft CEO Zak Brown zowel Norris als Piastri nog zeker twee jaar vastgelegd. “Norris heeft een contract tot na 2026, dus hij is op de korte termijn geen optie, en Oscar Piastri ook niet”, lichtte Marko toe. “Maar beide coureurs zullen in de toekomst interessante aanwinsten zijn.”

Publieksfavoriet Norris hoopt natuurlijk op een eerste overwinning met het team van McLaren. Met al zijn tweede en derde plaatsen verzamelde hij tot nu toe alleen maar negatieve records. Zo is hij inmiddels de coureur met de meeste podiums (15) zonder overwinning én de coureur met de meeste WK-punten (691) zonder overwinning.

