Het was een van de meest spraakmakende momenten van de GP van China – Lance Stroll schept de auto van Daniel Ricciardo tijdens een safety car. De Canadees waande zich achteraf onschuldig, terwijl een gedupeerde Ricciardo pisnijdig het strijdveld moest verlaren. Achteraf kreeg de Australiër veel bijval, zo ook van landgenoot Oscar Piastri. De McLaren-rijder snapt niks van de ongelukkige crash.

Lance Stroll sprak zelf van een ‘accordeon-effect’, waardoor alle auto’s als het ware op elkaar werden gestapeld. Oscar Piastri, die zelf vóór Ricciardo reed tijdens de safety car, wuift dat idee weg. “De rest crashte toch ook niet”, legde hij naderhand uit. “In zo’n bocht moet je dat gewoon aan zien komen.” Door de botsing klapte de Visa RB van Ricciardo op Piastri’s diffuser.

Daardoor werd Piastri ook onbedoeld slachtoffer van Stroll’s crash. “Ik keek achteraf nog eens naar mijn auto en mijn diffuser”, aldus de McLaren-coureur. “Ik weet vrij zeker dat de ingenieurs hem niet zo ontworpen hadden”, grapte hij. “Dus ja, het is logisch dat ik daarna veel snelheid verloor. Dat is jammer, want ik had goede punten kunnen pakken.”

Teamgenoot Lando Norris eindigde in China op het podium, terwijl Piastri het moest doen met de achtste plaats. De twee coureurs staan naast elkaar in de race voor het kampioenschap – Norris (58 punten) staat pal achter de Ferrari’s op de vijfde plek, Piastri volgt hem op de voet op plaats zes (38 punten).

