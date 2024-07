Daniel Ricciardo wil nog altijd geen concrete uitspraken doen over zijn toekomst in de Formule 1. Hoewel de Australiër wel nog altijd nauw contact heeft met Red Bull-teambaas Chrisitan Horner en adviseur Helmut Marko, focust Ricciardo zich momenteel vooral op Visa Cash App RB.

Ricciardo is nog één van de overgebleven coureurs die niet weet waar hij volgend jaar in de Formule 1 rijdt. Met de aanhoudende vormdip van Sergio Pérez, wordt de Australiër ook in verband gebracht met zijn voormalige werkgever. Ricciardo weigert nog altijd om concrete uitspraken te doen over een eventuele Red Bull-terugkeer.

LEES OOK: Wat te doen met Pérez en Ricciardo na Spa? Het woord is aan Horner

“Weer zo voorspelbaar”, grapt Ricciardo wanneer hij tijdens de persconferentie in België weer wordt gevraagd naar zijn Formule 1-toekomst. “Ik weet het nog steeds niet. Zoals altijd, blijf ik op mezelf focussen. In deze sport veranderen dingen zo snel. Dus ik focus op mezelf en zie wel waar ik terecht kom. Ik verander mijn aanpak niet, en wil de zomerstop met goede momentum ingaan.”

Ricciardo geeft wel toe nog altijd in contact te staan met de prominenten binnen Red Bull. “Ik spreek nog steeds vaak met Christian (Horner, red.) en Helmut (Marko, red.). Andere delen van het Red Bull-team niet echt. Ik focus me nu liever op mijn eigen team en ingenieurs. Vorig jaar was ik veel meer onderdeel van (Red Bull, red.), en zat ik bij de driver meetings. Helmut laat me echter nog steeds weten wanneer mijn resultaten niet goed zijn.”

LEES OOK: Red Bull legt Verstappen restricties op: ‘Mag niet meer tot laat simracen’

De Australiër kende een moeilijke start van het 2024-seizoen, en reed in Canada pas voor het eerst tijdens een hoofdrace de punten in. Ricciardo vindt dat het zelf nu ook beter gaat dan een paar maanden geleden. “Ik ben zeker veel blijer met de positie waar ik nu in zit, dan tijdens de eerste races van het seizoen”, vertelt de man uit Perth. “Het ging allemaal niet zo goed tijdens de eerste paar races. Nu kan ik veel meer uit mezelf krijgen. Het gaat de goede kant op, en ik voel me veel comfortabeler. Er zijn ook weer meer tekenen van de snelheid waarvan ik weet dat ik die wel heb”, aldus de Australiër.

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)