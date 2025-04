Oscar Piastri heeft zich opgeworpen als de voornaamste titeluitdager van Max Verstappen. Althans, zo lijkt het. De Australiër wist de regerend kampioen in Jeddah achter zich te houden en tekende zo voor zijn derde overwinning van het seizoen. Daarbij nam hij ook de leiding in het kampioenschap. Piastri profiteerde weliswaar van de tijdstraf die Verstappen kreeg, maar reed daarnaast opnieuw een klinische race. Ook Verstappen boog voor zijn McLaren-rivaal.

Of de tijdstraf voor Max Verstappen nu terecht was of niet, feit is dat Oscar Piastri in Saoedi-Arabië zijn derde zege van het seizoen boekte. Dat is meer dan alle andere coureurs – Verstappen en Norris – bij elkaar. Bovendien voert de jonge Australiër nu het coureurskampioenschap aan; zijn voorsprong op teamgenoot Lando Norris bedraagt tien punten. Verstappen, met zijn vier titels een ervaren kampioen, legde achteraf uit waarom Piastri een geduchte tegenstander is voor de eindzege.

‘Dat heb je nodig voor het kampioenschap’

“Mensen vergeten het wel eens – vorig jaar was pas zijn tweede jaar in de Formule 1”, aldus de Nederlander tegenover de media in Jeddah. “Nu is hij bezig aan zijn derde jaar en racet hij ontzettend constant. Hij is erg kalm in zijn aanpak, en dat waardeer ik. Je ziet het gewoon op de baan. Hij presteert wanneer het nodig is en maakt nauwelijks fouten – dat is wat je nodig hebt als je voor het kampioenschap wilt vechten.”

Volgens Verstappen heeft Piastri’s manager, voormalig Red Bull-coureur Mark Webber, een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van zijn 24-jarige concurrent. Hij vergeleek de rol die Webber speelt met die van zijn eigen vader en mentor, Jos Verstappen. “Ik denk dat het een enorm voordeel is dat hij Mark (Webber, red.) aan zijn zijde heeft”, legde de Nederlander uit. “Mensen leren natuurlijk van hun eigen carrière – dat had ik met mijn vader, en dat heeft Oscar met Mark. Uiteindelijk weet hij hoe Piastri zijn talenten het best kan benutten, en dat is geweldig om te zien.”

