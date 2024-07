Is de uitglijder in Hongarije het laatste zetje op weg naar de uitgang? Red Bulls teambaas Christian Horner wordt steeds ongeloofwaardiger nu hij blijft volharden in zijn onvoorwaardelijke steun voor Sergio Pérez. Zelfs technisch directeur Pierre Waché lijkt klaar met de capriolen van de Mexicaan.

De afgelopen maanden woedde er een verbeten machtsstrijd binnen Red Bull, heerser in de Formule 1 sinds 2022. De Thaise grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya (51%) en Horner stonden loodrecht tegenover de Oostenrijkse minderheidsaandeelhouder Mark Mateschitz (49%) en adviseur Helmut Marko. De Oostenrijkse enclave wilde/wil van Horner af, nadat hij begin dit jaar door een medewerkster werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Dat plan mislukte. Voorlopig, althans. Horner werd na een intern onderzoek vrijgepleit (er volgt naar verluidt nog een civiele rechtszaak in Engeland), daarnaast wordt hij in de flank gedekt door Red Bulls Thaise grootaandeelhouder. Na Bahrein, waar een anonieme afzender pikant whatsappverkeer inclusief foto’s van de teambaas en de medewerkster met onder meer F1-journalisten en teams deelde, volgde een week later in Jeddah een volgende explosie.

Helmut Marko werd in Saoedi-Arabië voor de bus gegooid, zou geschorst worden. Volgens het team zou Marko, op de loonlijst in het Oostenrijkse kamp, gelekt hebben naar de pers. Max Verstappen sprong direct in de bres voor de man die hem als tiener in de Formule 1 zette en waaraan hij loyaal is. Marko werd gerehabiliteerd, maar Horner herhaalde na de race dat hij de baas is en de beslissingen neemt.

Machtsstrijd

Dat laatste geldt ook voor de samenstelling van de teams. Horner houdt Pérez de hand al tijden boven het hoofd. Ondanks een mager jaar werd het contract met de Mexicaan op instigatie van hem onlangs met twee jaar verlengd. Daardoor zit de teambaas in een lastig parket nu Pérez er een rommeltje van maakt. De druk neemt toe. De vraag is of en wanneer Horner het teambelang (constructeurstitel) laat prevaleren.

Hoewel het de laatste tijd optisch rustiger lijkt bij de stierenstal, woedt achter de schermen nog steeds een machtsstrijd. Op het hoogste niveau. Horner zou, zo wordt door talloze insiders beweerd, de renstal met hulp van de Thaise grootaandeelhouder willen overnemen zonder verdere inmenging van het ‘Oostenrijkse kamp’. Het zou hem van een hoop zorgen verlossen.

Sergio Pérez

Maar de komende weken heeft Horner nog wat andere zaken aan zijn hoofd, zoals het gevalletje Pérez. Binnen Red Bull lijkt de steun verder te zijn afgebrokkeld. Zo viel technisch directeur Pierre Waché bij de Britse GP, zo stellen meerdere bronnen, in de garage uit naar Horner. De Fransman zou het na de crash van de Mexicaan in Silverstone niet meer te rechtvaardigen vinden hem de hand boven het hoofd te blijven houden ‘als er duizenden manuren in het vinden van tijdwinst wordt gestopt’ en slechts één coureur presteert, zou hij Horner hebben toegebeten.

Op de Hungaroring was bijna de complete Red Bull-top present. Yoovidhya, Red Bull GmbH’s managing director Oliver Mintzlaff, Horner en Marko lunchten zondag voor de race op de bovenste verdieping van het motorhome. De naam Pérez zal er ongetwijfeld over tafel zijn gegaan, net als die van Daniel Ricciardo. De Australiër zit bij zusterteam Visa RB op de wip. Wees niet verbaasd als de komende race in Spa-Francorchamps zijn laatste in dienst van de energiedrankenfabrikant is geweest. Zijn kansen op overleving lijken zelfs kleiner dan die van Pérez.

Het woord is aan Horner.

