Helmut Marko heeft onthuld dat Max Verstappen niet langer tot laat mag simracen tijdens een raceweekend. De Nederlander was voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix tot diep in de nacht achter zijn simulator te vinden. Marko gaf eerder aan dat Max’ nachtelijke activiteiten zijn races niet beïnvloeden, maar Red Bull heeft nu toch besloten de drievoudig wereldkampioen restricties op te leggen.

In de nacht van zaterdag op zondag deed Max Verstappen op de valreep mee aan de virtuele 24 Uur van Spa. Naar verluidt heeft Verstappen tot drie uur ’s nachts zitten simracen. Met zijn eigen ploeg – Team Redline – won hij het evenement, al kon hij zich tijdens het Hongaarse nummer niet langer meten met zijn rivalen van McLaren. De Nederlander kwam als vijfde over de streep en zag zijn voorsprong op Lando Norris opnieuw kleiner worden. Naderhand kreeg hij genoeg kritiek op zijn sim-gewoontes.

Om er zeker van te zijn dat het simracen Max Verstappen niet in de weg gaat zitten, heeft Red Bull toch besloten hun coureur wat restricties op te leggen, zo onthulde Helmut Marko. De Oostenrijker schreef woensdag in zijn column voor Speedweek dat zijn deelname aan simraces aan banden wordt gelegd. “Hij moest tot zo laat blijven rijden omdat een andere deelnemer op het laatste moment wegviel”, legde Marko uit. “Desalniettemin zijn we het erover eens dat Verstappen in de toekomst niet meer tot zo laat blijft simracen.”

Teambaas Christian Horner en Helmut Marko reageerden eerder geïrriteerd op de kritiek op Max’ sim-activiteiten. De 81-jarige adviseur noemde het idee dat de simraces zijn prestaties zouden beïnvloeden ‘complete onzin’. Met oog op het constructeurskampioenschap zullen ze zich bij Red Bull toch bedacht hebben.

