Max Verstappen deed tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije ook mee aan de virtuele 24 uur van Spa-Francorchamps. De Nederlander moest daarvoor ’s nachts achter het virtuele stuur van Team Redline kruipen. Critici vragen zich af hoeveel effect Verstappens nachtelijke simrace heeft gehad op zijn frustrerende race op de Hungaroring. Helmut Marko en Christian Horner vegen deze suggesties van tafel.

Hoewel Verstappen eerst niet achter het virtuele stuur van de Team Redline-bolide zou stappen, reed de Nederlander uiteindelijk toch drie uurtjes in de nacht van zaterdag op zondag. De virtuele Belgische race werd door Verstappens team gewonnen, maar de race op Hungaroring was een stuk minder succesvol.

De Limburger stak zijn irritaties over het verloop van de F1-race niet onder stoelen of banken, en klaagde duidelijk gefrustreerd over de boordradio tegen zijn ingenieur Gianpiero Lambiase. Critici vragen zich daarom af of Verstappens nachtelijke simracen misschien bijdroegen aan deze frustraties.

Verstappens afwijkende slaapritme

Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt die suggesties echter klinkklare onzin. “Ik weet niet meer wat in Imola zijn bedtijden toen waren, maar toen bleef hij nog langer op en won hij de race”, vertelt de Oostenrijker tegenover ORF. Marko verwijst hiermee naar het Grand Prix-weekend van Imola, toen Verstappen zowel de Italiaanse race als de virtuele 24 uur van de Nurburgring won.

“Max heeft een heel ander ritme dan ik of normale mensen”, vervolgt Marko. “En toen hij deze nacht naar bed ging, was er voor hem niets anders dan normaal.” De Nederlander heeft volgens de Red Bull-adviseur al langer een afwijkend slaapritme. “Hij werd niet eens wakker in Zandvoort toen om tien uur de helikopters over zijn motorhome vlogen. Hij heeft zijn slaapquotum zoals gewoonlijk gehaald en verder is alles complete onzin.”

Teambaas Christian Horner verdedigt de beslissingen van Verstappen om te gaan simracen ook. “Max weet zelf heel goed wat er voor nodig is om een Grand Prix te rijden, om een race te winnen en om wereldkampioen te worden”, zegt de Brit tegen de media. “Wij vertrouwen hem daarin.”

