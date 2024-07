Woorden over de boordradio met zijn race-engineer, een auto die niet in balans is en mislukte inhaalmanoeuvres: de frustraties stapelen zich in de Hongaarse GP snel op voor Max Verstappen. Kinderachtig of een gebrek aan respect voor het team? Voor zijn (social media) haters heeft hij een boodschap: “Die kunnen de pot op.”

Hij moet na de race even afkoelen, want in de anderhalf uur daarvoor heeft hij letterlijk en figuurlijk het kookpunt bereikt. Zoals Verstappen in de aanloop naar het hoofdnummer al beweerde, Red Bulls RB20 is op achterstand gezet door McLarens MCL38. Op en over de limiet: hij kan geen vuist maken tegen Lando Norris en Oscar Piastri. En dan wordt er in zijn optiek ook nog strategisch geblunderd aan de pitmuur. Dan trekt hij zijn mond open, ook al luistert de hele wereld mee en is de Thaise grootaandeelhouder te gast.

“Soms gebruik je de radio om je opinie te verkondigen”, stelt Verstappen, die na een crash met Lewis Hamilton in de slotfase als vijfde finisht. “En dat heb ik vandaag gedaan, in de hoop ook dat de tweede pitstop beter zou zijn.” Een agressieve, risicovolle strategie als dat nodig is, Red Bull staat er bekend om. In Hongarije is er niets van te bespeuren. “Geen idee waarom en hoe alles gebeurd is”, zegt hij. “Het was gewoon heel slecht. Ik snap er niks van.”

Juist de ogenschijnlijke zelfvoldaanheid die hij binnen het team bespeurt ergert Verstappen, zo herhaalt hij. “Ik heb eerder al gezegd dat sommige mensen misschien niet op dezelfde golflengte zitten. Kijk, we wisten dat het een moeilijke race zou worden. Maar dan moeten we in ieder geval die derde plaats over de streep trekken. En dat lukte dus ook niet.”

Dankzij het cadeautje van McLaren, Norris verspeelt zeven WK-punten omdat hij teamgenoot Oscar Piastri voor moest laten, blijft de schade in het wereldkampioenschap beperkt. Maar het ‘cruciale weekend’, zoals Verstappen de Hongaarse GP vanwege het upgradepakket vooraf bestempelde, heeft de problemen feitelijk nog meer blootgelegd. Een overwinning stond nooit in de sterren. “McLaren was veel sneller. Je voelde dit aankomen. Als je geen goede balans hebt, kun je de banden niet managen en dat is het probleem.”

“Ik was behoorlijk geïrriteerd vandaag”, vervolgt Verstappen. “Misschien dat het team zich niet realiseerde wat we verkeerd deden en dat het zo erg was?” Uit zijn hele houding in de mediapen blijkt dat Verstappen nog steeds gloeit. En niet van vreugde. Op social media wordt hij beticht van een gebrek aan respect voor zijn werkgever en Lambiase. Op de vraag wat hij daarvan vindt, is hij vrij duidelijk. “Die kunnen de pot op.”

Einde mediasessie. Volgende halte: Spa-Francorchamps.

