Het ging er zondag tijdens de GP van Hongarije stevig aan toe over de boordradio tussen Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. In de slotfase van de race viel daarbij de term ‘kinderachtig’. Red |Bull-teambaas Christian Horner is er zeker van dat het geen verwijt was aan het adres van Verstappen, maar dat de woorden gericht waren aan de concurrentie van Mercedes.

Max Verstappen toonde zich tijdens en na de race uiterst gefrustreerd omdat de auto de snelheid miste en vooral omdat een aantal strategische beslissingen verkeerd uitpakte. Dat resulteerde in heftig radioverkeer tussen Lambiase en de drievoudig wereldkampioen. “Max was gefrustreerd, Dat kun je begrijpen, hij heeft een heel directe communicatielijn met zijn engineer. Wat er allemaal gezegd is, dat is is iets wat ze samen zullen bespreken”, vertelde Horner.

In de slotfase van de race – in ronde 63 – was er een botsing tussen Verstappen en Hamilton, met als inzet de derde plaats achter de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen gaf zijn Britse rivaal de schuld van de botsing en beschuldigde hem van moving under braking.

‘Het is kinderachtig op de radio, kinderachtig’

Lambiase reageerde door te adviseren de botsing niet via de radio te bespreken. “Ik ga niet eens een radiogevecht aan met de andere teams, Max. We laten de stewards hun gang gaan. Het is kinderachtig op de radio, kinderachtig”, zo sprak Lambiade.

Volgens sommigen waren Lambiase’s opmerkingen gericht tegen het geagiteerde gedrag van Verstappen, maar Horner benadrukte na de race dat de bewuste opmerking sloeg op een mogelijk protest van Mercedes.

‘Anderen waren duidelijk aan het zeuren’

“Ik denk dat GP op dat moment niet doelde op Max, maar op anderen op de radio die klaagden over straffen. Dus ik denk niet dat GP het op dat moment over Max had. Anderen waren duidelijk aan het zeuren om straffen, want de stewards luisteren natuurlijk ook naar de radio”, aldus Horner.

De laatste zei zich geen zorgen te maken over de verstandhouding tussen Verstappen en Lambiase, die al acht jaar samenwerken. “Er zijn dingen die we hier beter hadden kunnen doen in de race, maar het is iets waar we als team over zullen praten. We werken als een team. We zullenm sommige discussies intern voeren.”

