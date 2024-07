Lando Norris denkt dat een strijd om de wereldtitel met Max Verstappen een realistisch scenario is. De Brit liep tijdens de Grand Prix van Hongarije weer een beetje in op de Nederlander in het coureurskampioenschap. Toch denkt Norris niet dat het gevecht aangaan met Verstappen makkelijk zal zijn.

Dankzij zijn tweede plaats tijdens de Grand Prix van Hongarije loopt Lando Norris weer in op Max Verstappen. De Brit staat nu 76 punten achter op de Nederlander. Hoewel het gat tussen de twee nog groot is, denkt Norris dat hij wel degelijk aan een strijd om de wereldtitel mag denken.

“Het gat tussen Max en mij is best wel groot nog, maar als Max en Red Bull weekenden zoals deze blijven hebben, maken we nog wel een kans”, legt Norris uit tijdens de persconferentie. Verstappen eindigde in Hongarije als vijfde, mede door dubieuze strategische beslissingen van Red Bull. “Het doel is nog wel ver weg, maar gezien het feit dat ze zes, zeven punten laten liggen vandaag, is het wel mogelijk.” Verstappen pakte uiteindelijk acht punten minder dan Norris op de Hungaroring.

Een potentiële titelstrijd met Verstappen komt voor Norris niet helemaal uit de lucht vallen. De Brit verwachtte eind 2023 al dat McLaren vaker zou vechten met de wereldkampioenen. “Ik zei aan het einde van vorig jaar al dat we races kunnen winnen. Aan het begin van dit jaar zei ik al dat het niet makkelijk gaat worden voor Red Bull. In beide opzichten had ik gelijk”, aldus Norris.

Norris ruikt zijn kans

Toch denkt de Brit dat het alles behalve een makkelijk gevecht gaat worden. “Het is pas onze tweede overwinning van het jaar. Red Bull heeft er veel meer. We hebben ook nog niet de snelste auto. Maar als we meer dagen hebben zoals vandaag, kan het wel. Ik weet dat we nog zeventig, tachtig punten nodig hebben. Maar als Max zo vecht en crasht zoals vandaag (tijdens GP Hongarije, red.), kunnen we kansen pakken in de toekomst.”

