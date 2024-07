Oud-wereldkampioen Nico Rosberg keurt de sim-activiteiten van Max Verstappen tijdens een Grand Prix-weekend keihard af. De analist zag hoe de Red Bull-coureur ook in aanloop naar het Hongaarse nummer weer top diep in de nacht achter zijn simulator zat. Volgens Rosberg getuigt dat van een verkeerde instelling bij Verstappen. Hij denkt dat iemand als Lando Norris zich een stuk beter voorbereidt.

Op de valreep besloot Max Verstappen afgelopen weekend mee te doen aan de virtuele 24 uur van Spa-Francorchamps. Samen met zijn simrace-ploeg, Team Redline, werkte hij in de nacht van zaterdag op zondag wat uurtjes af op de virtuele racebaan. Verstappen en consorten wonnen de race, al verging het hem daarna een stuk minder op het Hongaarse asfalt. De Nederlander kwam als vijfde over de streep, ver achter zijn rivalen van McLaren.

Volgens Christian Horner en Helmut Marko heeft het simracen absoluut geen invloed op Max’ prestaties op de baan. Laatstgenoemde vond het ‘complete onzin’ dat daar überhaupt over werd gespeculeerd. Nico Rosberg denkt daar echter anders over – de oud-wereldkampioen keurt de sim-gewoontes van Verstappen juist af.

Norris versus Verstappen

“Ik ben heel erg onder de indruk van Lando Norris“, zei Rosberg voor de camera’s van Sky Sports. “Hij heeft echt geleerd wat het betekent om een topatleet te zijn. Hij gaat op tijd slapen, wordt vroeg wakker, heeft zijn ontbijt klaarstaan en weet precies wat hij wel en niet moet eten. Dat is gewoon mega-professioneel.”

Over Verstappen was Rosberg een stuk minder te spreken. De huidige leider van het kampioenschap kreeg zelfs een veeg uit de pan van de voormalig Mercedes-coureur. “Het contrast met Verstappen is heel groot”, vervolgde Rosberg. “Die zat tot drie uur ’s nachts te simracen. Dat is wel een beetje teleurstellend. Het bewijst maar weer dat hij het normaal is gaan vinden dat hij alles wint.” Tijdens het raceweekend in Imola kreeg Verstappen ook al op zijn kop van oud-teambaas Eddie Jordan. De Nederlandse kampioen racete toen in de virtuele 24 Uur van de Nürburgring, alvorens hij deelnam aan een echte Grand Prix.

