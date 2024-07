Daniel Ricciardo verdedigt de acties van voormalig teamgenoot Max Verstappen in Hongarije. De Nederlander nam geen blad voor de mond over de boordradio op de Hungaroring, en ruziede met zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase. Ricciardo snapt de frustraties van Verstappen wel.

Niet alleen de radioberichten van McLaren stonden in Hongarije in de schijnwerpers, ook het radioverkeer tussen Max Verstappen en zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase viel op. De coureur uitte duidelijk zijn frustraties over de strategische beslissingen van Red Bull tijdens de race aan zijn ingenieur, en de twee vlogen elkaar in de haren. Daniel Ricciardo snapt echter wel waarom zijn voormalig teamgenoot zo geïrriteerd was.

“Ik heb de radioberichten gehoord”, vertelt Ricciardo tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Belgische Grand Prix-weekend. “Ik plaats mezelf even in dezelfde positie (als Verstappen, red.). In sommige races ben ik ontzettend kalm, terwijl ik in andere races onrustig ben en alles me frustreert. Onze acties en emoties zijn niet altijd voorspelbaar.”

Ricciardo zelf ook gefrustreerd in Hongarije

Volgens Ricciardo moet er wel iets voorafgaand aan het radioverkeer hebben plaatsgevonden, waardoor Verstappen zo gefrustreerd was. “Volgens mij zei Lambiase op een gegeven moment iets over de banden tegen Max. Hij (Verstappen, red.) zal waarschijnlijk meteen hebben gepusht en ik denk dat dat uit frustratie voortvloeit. Waarschijnlijk was er een bepaalde opbouw van frustratie naar een moment waarop hij dacht: ‘Het boeit me niet meer, ik ga pushen en kijk wat er gebeurt’. Dat komt nu eenmaal voor, al zijn dit soort gesprekken niet ideaal.”

De Australiër neemt zijn voormalige Red Bull-teamgenoot in bescherming, omdat hij zelf ook veel frustratie voelde over de strategische beslissingen van zijn team op de Hungaroring. Zo riep Visa RB Ricciardo veel te vroeg de pitstraat in, wat uiteindelijk zijn race verpestte. “Om welke reden dan ook koos ik ervoor om me in te houden. Op een gegeven moment wilde ik er niet meer over praten, want het was al gebeurd. Ik had het gevoel dat het nutteloos zou zijn en ging er dus zo mee om”, legt de Australiër zijn gedachtegang uit. “Het varieert van race tot race. De cockpit is soms een gespannen omgeving.”

