Daniel Ricciardo was het zoveelste slachtoffer van twijfelachtige strategische beslissingen tijdens de GP Hongarije. De Austaliër werd al heel vroeg in de race de pitstraat ingeroepen, terwijl hij op de mediumbanden begon. Ricciardo is er behoorlijk pissig over dat het besluit de rest van zijn race verpestte.

Ricciardo werd al in ronde 7 door zijn team naar binnen geroepen voor een pitstop. De Australiër volgde Fernando Alonso naar de pitstraat, een ronde nadat de coureurs die op de softs startte naar binnen waren geweest. Ricciardo begon zelf de race op de mediums. De man uit Perth begreep daarom niet waarom zijn team hem al zo vroeg naar binnen riep.

“Ze (de coureurs op de zachte band, red.) waren net binnen geweest, we hadden vrij baan. Maar toen besloten we om achter ze te gaan rijden en onszelf in een DRS-trein te zetten”, legt een pissige Ricciardo uit aan SpeedCafe. “Ik heb al veel frustrerende races gehad, maar dit slaat echt alles. We hadden het tempo en we gaven Yuki (Tsunoda, red.) eigenlijk de race die we bedacht hadden. Dat hadden we allebei kunnen doen, maar dat deden we niet.” Tsunoda eindigde als negende, drie plaatsen hoger dan Ricciardo op P12.

Ricciardo werd alleen maar bozer

“Je wordt geroepen in bocht 13 en je moet reageren”, vervolgt de Australiër zijn uitleg. “Twee auto’s gingen aan ons voorbij bij de start met een zachte band. Dat is prima, laat ze maar gaan. Zij gaan vervolgens de pitstraat in en wij volgen hen om gewoon hun strategie te volgen. We zouden vrij baan hebben gehad, als we buiten waren gebleven.” Ricciardo is teleurgesteld dat hij zelfs geen excuses van zijn team kreeg na de verkeerde strategische keuze. “Eerlijk gezegd had ik meer verwacht. In de in-lap wachtte ik op: ‘Sorry, we hebben het verkloot’ en dat kreeg ik niet. Dat maakte me nog bozer.”

