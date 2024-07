McLaren-teambaas Andrea Stella legt uit waarom McLaren voor hun twijfelachtige pitstopstrategie koos. De teambaas vertelt dat het team vooral niet te veel risico wilde nemen met de banden. Stella zag namelijk hoe het nemen van risico’s verkeerd uitpakte bij concurrent Red Bull.

McLaren kreeg na de GP Hongarije veel commentaar op hun pitstopstrategie. Het team leek met Lando Norris een undercut te plaatsen op zijn teamgenoot Oscar Piastri. Norris gaf zelf na de race aan zelfs nog te twijfelen of hij de leidende positie in de race aan Piastri zou teruggeven. McLaren-teambaas Andrea Stella aarzelde geen moment.

“Ik ken Lando door en door. Ik weet dat het tijd vergt tot de boodschap aankomt”, vertelt de Italiaan, tegenover de NOS. “De teamorder was de juiste beslissing voor het team en voor Oscar, maar ook voor Lando.” Stella begrijpt wel dat Norris even over het bevel vanuit McLaren moest nadenken. “Geen enkele coureur zal zomaar P1 in de race opgeven.”

Dat Norris pas in de laatste rondes aan de kant ging voor Piastri, laat alleen maar zien dat de Brit “een vechter” is, aldus Stella. “Dat moet als je met grote coureurs als Lewis Hamilton en Max Verstappen knokt.” Het dreigende gevecht met Verstappen was ook de reden voor de dubieuze pitstopstrategie van McLaren. “We weten hoe heet het op de Hungaroring kan zijn. Daarom was het cruciaal om de bandenslijtage in de gaten te houden. Voortdurend op de limiet rijden is te riskant. We wilden niet te snel naar binnen, want dan kon Verstappen ons aan het eind met vers rubber aanvallen. Daarom stopten we zo laat mogelijk.”

McLaren speelde het op veilig

Of McLaren daarom niet het risico overwoog om een double stack uit te voeren? Volgens Stella was dat te riskant. “Ik wilde zeker weten dat we een pitstopmarge van drie seconden hadden. Geen extra stress voor de pitcrew in zo’n zware race. We hebben dit seizoen al veel kansen gemist”, legt Stella uit. “Het was mijn besluit om eerst de 1-2 veilig te stellen en daarna de finishvolgorde te bepalen. Ik wilde per se voorkomen dat er iets mis zou gaan met een wielmoer of zo. En dat we achter Ferrari of Mercedes zouden belanden en het zouden verknallen. Jullie hebben bij Max Verstappen kunnen zien wat er gebeurt als je foute beslissingen neemt.”

