Het was een omstreden moment tijdens de slotfase van de Hongaarse Grand Prix: de teamorder van McLaren. Het team wilde dat Lando Norris zijn leidende positie in de race aan teamgenoot Oscar Piastri gaf. Even leek de Brit dat niet te willen doen, maar uiteindelijk ruilden de twee toch van positie. Volgens Norris was het oneerlijk van zijn team dat men hem voor deze keuze stelde.

De teamorder van McLaren leverde Piastri uiteindelijk zijn allereerste overwinning in de Formule 1 op. Toch was er een reële kans dat de Australiër nog langer had moeten wachten. Norris gaf in de persconferentie na de race namelijk toe dat hij bijna de positie zelf had gehouden. “Ik had er wel even over nagedacht, want je moet egoïstisch zijn binnen deze sport”, zei Norris eerlijk. “Je moet altijd als eerste aan jezelf denken. Maar ik ben ook een teamspeler. Oscar heeft me al zo vaak in het verleden geholpen. Ik wist gelijk vrij zeker dat ik in de laatste ronde wel met hem (Piastri, red.) zou wisselen.”

Norris zei het oneerlijk van McLaren te vinden dat hij überhaupt die keuze moest maken. “Het was niet mijn schuld dat ik de race toen leidde”, aldus de McLaren-coureur. “Als ze Oscar eerder de pits in hadden geroepen, dan hadden we deze discussie nooit gehad. Tegelijkertijd verdient hij (Piastri, red.) de overwinning vandaag.”

Toch baalde de Brit er stiekem een beetje van dat hij de overwinning moest opgeven. “Ik had niet in die positie mogen zitten. Ik had niet de hoop mogen krijgen op een raceoverwinning.”

Piastri begrijpt keuze McLaren wel

In tegenstelling tot zijn teamgenoot, begrijpt Piastri wel waarom McLaren hem niet als eerste naar binnen riep voor zijn pitstop. “De informatie die ik op dat moment had, was dat Lando een pitstop moest maken vanwege Lewis. Ik bleef buiten, vanwege Max”, legt de kersverse Grand Prix-winnaar uit. “Natuurlijk zou dat leiden tot een undercut van Lando. Dat maakte het natuurlijk wel moeilijker dan nodig was.”



