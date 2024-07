De eerste GP-zege van Oscar Piastri was zondag in Hongarije het napraten waard, maar de manier waarop eveneens. De Australiër bleek voor de winst afhankelijk van een teamorder. “Ik was nerveus”, erkende hij naderhand op de vraag of hij er vertrouwen in had dat Lando Norris de instructies zou opvolgen.

Hij pakte bij de start de leiding, leek goed op weg naar winst en bij de pitstops ging het weer eens mis met de keuzes van McLaren. Piastri was er in Engeland ook al het slachtoffer van tijdens de Britse GP. In Hongarije kostte het hem opnieuw posities. Om Piastri daarna tegemoet te komen, moest Norris van zijn engineer de leiding teruggeven. De Britse coureur werd daarmee geofferd om de strategische fout van het team te herstellen. Dat Norris daar aanvankelijk weinig boodschap aan had, was begrijpelijk.

Daarmee leek de zege voor Piastri ver weg, helemaal omdat die er niet in slaagde om dichter bij zijn teamgenoot te komen. Gelukkig voor de Australiër gaf Norris uiteindelijk toch de positie terug. Dat het Piastri naar eigen zeggen nerveus maakte, viel te begrijpen. Maar uiteindelijk liep het goed af voor hem. “En dus ben ik blij met deze zege. Het is heel erg speciaal. Dit is waar ik als kind van droomde, dat je op de hoogste trede van het podium staat in Formule 1.”

Of het allemaal zo ging zoals hij hoopte? Nee. Zelf noemde hij de manier waarop hij won ‘gecompliceerd’. “Maar dank aan Lando, dank aan het team voor een geweldige auto.” Piastri heeft niets dan lof voor de bolide. “Deze wagen is een beest. Op dit moment zijn we in alle omstandigheden snel. Dat is een geweldig gevoel. En een goed teken ook voor Spa.”

