Lando Norris bleef in zijn eerste reactie na de Grand Prix van Hongarije professioneel, maar de coureur van McLaren wist dondersgoed dat hij qua snelheid had kunnen winnen in Hongarije. “Het team vroeg me om Oscar voorbij te laten, dus dat deed ik maar”, klonk het zuinigjes.

Het was dat interviewer Nico Rosberg niet door besloot te vragen zo kort na de race, maar reken maar dat er achter de schermen bij McLaren een stuk steviger over de teamorder van zondag zal worden nagepraat. Norris liet tijdens de race duidelijk merken dat hij het niet heel zinnig vond om Piastri voorbij te laten, het team liet dan weer weten dat hij toch echt zichzelf daarmee op lange termijn juist ook een plezier zou doen.

Norris ‘gehoorzaamde’, maar zal ook het team laten weten dat ze de rare situatie – een snellere Norris die een langzamere Piastri voorbij moest laten – aan zichzelf te wijten had. Tactisch ging McLaren opnieuw de fout in door de Australiër een ronde te lang door te laten rijden, waardoor Norris een voor het team onbedoelde undercut kon plaatsen.

In de eerste reactie na afloop besloot Norris echter vooral het teamsucces te benadrukken. “Eerste en tweede, het is een mooie dag voor het team. En dat is het belangrijkste. Ik ben heel blij voor het team, omdat we lang bezig zijn geweest om zover te komen als nu. Met natuurlijk de felicitaties aan Oscar, hij had de race onder controle en verdiende te winnen.”

