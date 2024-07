De GP van België is voor veel coureurs een van de hoogtepunten van het jaar. Ook bij Max Verstappen staat het Belgische nummer hoog in het vaandel – het beruchte Circuit Spa-Francorchamps is immers de langste baan op de kalender. Ondanks de hoge snelheden en de uitdagende bochten, is Daniel Ricciardo van mening dat Spa lang niet meer zo spannend is als vroeger.

Daniel Ricciardo blikte in gesprek met Speedcafe alvast vooruit op de GP van België en zijn veertiende Formule 1-race op Spa. “Het is nog steeds een spannend circuit,” benadrukte Ricciardo. “Maar we hebben er allemaal al vaak op gereden, dus vanzelfsprekend ben je niet zo enthousiast als de eerste keer dat je Eau Rouge trotseerde. Onder droge omstandigheden is die bocht, sorry dat ik het zeg, best gemakkelijk. Maar de helft van de keren regent het in Spa en dan is het echt een ontzettend enge bocht.”

“Het hangt dus allemaal af van het weer. Als we een zonnig en droog weekend tegemoet gaan, dan is Eau Rouge niet het probleem – Pouhon is dan veel uitdagender, dat is een echte bocht. Die doe je in de zevende versnelling en dan moet je zelfs in de kwalificatie nog even liften.” Wat dat betreft heeft Ricciardo geluk – vooralsnog wordt er veel neerslag voorspeld voor het raceweekend in Spa.

Tijden veranderen

Ricciardo vindt Spa nog steeds ‘een geweldig circuit’, al moet hij toegeven dat de tijden zijn veranderd. “Twintig jaar geleden lagen er misschien wel drie of vier uitdagingen op de baan”, legde hij uit. “Tegenwoordig zijn dat er misschien twee.”

Hij benadrukt dat het goed is dat de snelheid op sommige stukken bewust wordt beperkt. “Ik weet dat er ook een aantal veranderingen zijn aangebracht, omdat er gewoon verschrikkelijke ongelukken zijn gebeurd,” zei hij specifiek over het Eau Rouge/Radillon gedeelte. “Een bocht mag dan iconisch zijn, maar we moeten niet willen dat het een extreem gevaarlijke circuit wordt en er elke zondag iets mis kan gaan.”

