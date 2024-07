Alvorens de Formule 1 de welverdiende zomerstop ingaat, brengen Max Verstappen en consorten een bezoekje aan de Belgische Ardennen. Circuit Spa-Francorchamps is het strijdtoneel voor de aanstaande GP van België en tevens de favoriete baan van de Nederlandse kampioen. Kan Verstappen zich na een teleurstellende race in Boedapest wreken bij onze zuiderburen?

Max Verstappen blikt namens Red Bull alvast vooruit op het Belgische nummer en de veertiende ronde van het kampioenschap. Na een moeizame wedstrijd op de Hungaroring, waarbij de Nederlander vooral overhoop lag met zijn eigen team, hoopt hij op Spa weer eens verder uit te lopen op zijn concurrenten. “Hongarije was een race om snel te vergeten”, verklaarde Verstappen. “We hebben als team hard gewerkt om onze prestaties te optimaliseren en het beste uit de auto te halen.”

“Spa is altijd mijn favoriete circuit geweest”, vervolgde de 26-jarige coureur. “Het heeft veel snelle bochten en er zijn veel mogelijkheden om in te halen. Daarbij krijgen we ook altijd veel steun van de vele fans.” Verstappen staat nog wel voor een aantal uitdagingen, zeker nu er ook voor de Belgische GP wat regen wordt voorspeld. “Natuurlijk maakt het weer de zaken wat onvoorspelbaarder, maar we zullen zien wat de race brengt,” aldus de Limburger.

Met de zomerstop in zicht, kijkt Verstappen ook uit naar wat rust na de intensieve eerste helft van het seizoen. “Het team heeft erg hard gewerkt en, aangezien dit de laatste race voor de zomerstop is, kijken we uit naar wat welverdiende rust, zodat we daarna nog sterker terug kunnen komen”, zei hij. “Voor dit weekend zullen we proberen het best mogelijke resultaat te leveren.”

