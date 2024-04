Een teleurstellend resultaat voor Daniel Ricciardo in de GP van China. De Australiër zat er in de eerste helft van de race goed bij, maar werd bij een herstart uit de race gekegeld door Lance Stroll. De Canadees van Aston Martin leek even niet goed op te letten en parkeerde zijn AMR24 onder de diffuser van de Visa RB-coureur. Ricciardo was achteraf bloedlink voor de blunderende Stroll.

Het was een bijzondere actie van Lance Stroll. Terwijl raceleider Max Verstappen de herstart dirigeerde, kwam het hele veld langzaam op gang. Stroll had íets te veel haast en plantte de neus van zijn Aston Martin onder de auto van Daniel Ricciardo. De Canadees probeerde de crash nog te verbloemen en riep over de boordradio dat Ricciardo ‘als een idioot’ op de rem trapte. Voor de stewards had Stroll duidelijk schuld en moest hij een penalty van 10 seconden incasseren.

“Ik begon net een beetje te kalmeren en toen hoorde ik Strolls reactie”, zei een woedende Ricciardo achteraf. “Hij vindt mij blijkbaar een idioot, daar gaat mijn bloed echt van koken. Je moet gewoon naar de auto voor je kijken. Ik moet mijn best doen om niet te zeggen wat ik wil zeggen, maar ik ben die gast echt spuugzat – en dan ben ik nog aardig.”

De Visa RB-coureur wil afwachten of Stroll later nog zijn excuses aan komt bieden. “Misschien neemt hij nog zijn verantwoordelijkheid”, verzuchtte Ricciardo. “Ik heb zijn onboard gezien en het is duidelijk zijn schuld. Ik wacht af wat hij zelf in de media zegt, daarna geef ik verder commentaar.”

‘Een torpedo’

In de cooldown room kon de top drie genieten van de beelden van de crash. Vooral Max Verstappen en Lando Norris liepen er mee weg. De racewinnaar zag na zijn triomf op het Shanghai International Circuit beelden van de actie van Stroll voorbijkomen. “Oh mijn god, meen je dat?”, riep hij, terwijl hij zijn hand voor zijn mond sloeg. Norris en Verstappen vergeleken Stroll met ‘een torpedo’, een titel die ooit was weggelegd voor Daniil Kvyat nadat deze Sebastian Vettel op vergelijkbare wijze van de baan duwde.

