Yuki Tsunoda moest vervroegd afzwaaien tijdens de GP van China. De Japanner worstelde dit weekend al met zijn VCARB01, maar op de zondag werd zijn race beëindigd door een aanvaring met Kevin Magnussen. Tsunoda ging tijdens een herstart in de rondte toen Magnussen hem uit de bocht leek te duwen. Balen voor de Visa RB-coureur, die zijn concurrent beticht van ongeduldig gedrag.

“Dat was echt verschrikkelijk”, verzuchtte Tsunoda achteraf in de paddock. “Ik gaf hem (Magnussen, red.) genoeg ruimte en hij tikt gewoon mijn auto aan.” Even later was het drama voor Visa RB compleet. Teamgenoot Daniel Ricciardo werd vol achterop gereden door Lance Stroll, waarmee het ook met zijn race gedaan was. Het zusterteam van Red Bull vertrekt dus puntloos uit Shanghai.

“Ik was tevreden met mijn progressie”, gaf Tsunoda toe. Na een zestiende plaats in de sprintrace en een P19 in de kwalificatie had hij op zondag veel goed te maken voor het team. “De pace was niet fantastisch dit weekend”, bemerkte de Japanner. “We moeten nog uitzoeken waarom we zo slecht presteerden.” Visa RB staat met 7 WK-punten nog steeds op de zesde plaats in het kampioenschap. Kevin Magnussen kreeg een penalty van 10 seconden voor het aantikken van Tsunoda. De Deen van Haas kwam als zestiende over de streep.

