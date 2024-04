Lance Stroll is zich van geen kwaad bewust na de GP van China. De Canadees kreeg een tijdstraf van 10 seconden nadat hij zijn AMR24 onder de auto van Daniel Ricciardo plantte. Echter, volgens de Aston Martin-coureur werd er ergens in de voorhoede onverwachts geremd. Terwijl een woedende Ricciardo zijn race moest afbreken, kwam Stroll uiteindelijk als vijftiende over de streep.

Tijdens de race kon Lance Stroll amper geloven dat hij de schuld kreeg van de aanvaring met Ricciardo. “Hij trapte keihard op de rem, wat een idioot”, riep hij nog over de boordradio. Toen de Canadees even later te horen kreeg dat hij een tijdstraf voor zijn kiezen kreeg, was hij stomverbaasd. “Wat een grap”, concludeerde hij droogjes. Ook na de race wil Stroll nog steeds geen verantwoordelijkheid nemen voor het incident.

“Iemand in de voorhoede stond opeens op de rem”, was het oordeel van Stroll. “Ik weet niet wie het was, maar iedereen stopte ineens.” Zijn Aston Martin beukte vol tegen Ricciardo op, waardoor de Australiër zijn race moest opgeven. Volgens Stroll kon hij maar weinig doen om de crash te voorkomen. “De auto voor me (Ricciardo, red.) ging van dik 60 km/u naar nul. Dus dat was gewoon heel stom.”

“Ik kreeg er een penalty voor, maar het is niet alsof ik onder normale omstandigheden vol tegen hem aan botste”, vervolgde Stroll. “Het was een soort raar accordeon-effect. Het zou fijn zijn als de stewards dat een beetje meenemen in hun overweging.” Voor Ricciardo is het duidelijk dat de Canadees alle schuld heeft aan de crash. De Visa RB-coureur was dan ook niet te genieten na de race. Zelf oordelen? Bekijk de beelden van het incident hieronder.

