Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat Red Bull-ontwerper Adrain Newey binnenkort zijn vertrek zal aankondigen. Verschillende Duitse bronnen meldden dat Newey zijn positie onhoudbaar acht, ten gevolge van de aanhoudende machtsstrijd binnen het team. Het is bekend dat de 65-jarige ontwerper een begeerlijke figuur is bij de concurrentie, maar wat zijn de echte opties voor Newey?

Als blijkt dat Adrian Newey er echt vandoor gaat, zijn er genoeg teams die plek vrij willen maken voor de aerodynamica-goeroe. Het is bekend dat Ferrari altijd grote interesse heeft gehad in diens kwaliteiten. In 2014 deden ze in Maranello al een gooi naar Newey, maar die bleef destijds trouw aan Red Bull. In 2022 waagde het Italiaanse team een nieuwe poging, die destijds ternauwernood door Helmut Marko werd verijdeld.

Toch heeft de 65-jarige Newey eerder toegegeven dat hij spijt heeft dat hij nooit voor Ferrari heeft kunnen tekenen – de aantrekkingskracht van de scuderia lijkt ook voor hem onweerstaanbaar. Als hij afzwaait in Milton Keynes is een deal met de Italianen een van de voornaamste opties.

Newey zou het ook dichter bij huis kunnen zoeken. In Silverstone werkt Aston Martin onder leiding van Lawrence Stroll aan een titelwaardige auto voor 2026. In datzelfde jaar gaat de Britse renstal ook met Honda in zee, de motorleverancier die nu dienst doet bij Red Bull. Aston Martin zou Adrian Newey eerder al een reusachtig aanbod hebben gedaan in een poging hem weg te kapen bij de kampioenen. Als diens huidige contract opengebroken wordt, komt er misschien toch nog iets van die deal terecht.

Tenslotte is ook Mercedes een reeële optie. De Duitse renstal moddert dit seizoen wat aan in de subtop – de balans van de W15 is ver te zoeken. Vanaf 2026 hoopt Toto Wolff weer een competitieve auto aan te leveren die mee kan dingen naar het kampioenschap. Daarbij zijn de kwaliteiten van iemand als Adrian Newey erg interessant.

Adrian Newey contract

Adrian Newey heeft in principe tot eind 2025 een contract bij Red Bull. Echter, de verwachting is dat hij eind dit jaar al zijn biezen pakt. Als hij zich daarna aan nieuw team wil verbinden, moet er ook rekening worden gehouden met de zogenaamde gardening leave – een periode van ongeveer een jaar waarin Formule 1-personeel zich nog niet mag mengen in de sport. Newey staat dan op zijn vroegst weer in 2026 op de grid.

