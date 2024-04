Het raceweekend in China was geen ommekeer voor het team van Mercedes. Waar coureur Lewis Hamilton tijdens de sprintkwalificatie nog hoge ogen gooide met de tweede tijd, zakte het team tijdens de Grand Prix weer terug naar de subtop. Teambaas Toto Wolff kan geen peil trekken op de W15. De balans in de auto is zo ver te zoeken, dat deze van ‘de ene op de andere dag’ kan veranderen.

LEES OOK: Hamilton blij met handjevol punten in China: ‘Dacht dat de auto stuk was’

Toto Wolff staat nog altijd voor een grote uitdaging. De W15 van Mercedes behaalt maar matige resultaten – coureurs Lewis Hamilton en George Russell klagen regelmatig over de onbestuurbaarheid van hun bolide. Wolff benadrukte na het weekend in Shanghai dat Mercedes altijd ingewikkelde auto’s heeft afgeleverd. “Onze auto’s zijn altijd lastig te besturen geweest”, legde Wolff uit. Toch is de W15 een geval apart.

Denk bijvoorbeeld aan het raceweekend in Japan. Tijdens de vrije trainingen zat de W15 er toen goed bij, maar gedurende het weekend stelde de bolide wéér teleur. “Op Suzuka begon onze auto erg goed, maar daarna boekten we geen resultaat”, beaamde ook Toto Wolff. “De auto verandert van de ene op de andere dag.”

Upgrades in Miami

Wat niet helpt, is dat het gat me de concurrentie steeds groter lijkt te worden. Waar McLaren en Ferrari grote stappen hebben gemaakt, stagneerde het team van Toto Wolff. “Vorig jaar waren McLaren en Ferrari gewoon niet zo sterk”, gaf de Oostenrijker toe. “Daardoor leek het alsof wij soms ook met Red Bull konden vechten. Nu dat zij zichzelf zo verbeterd hebben, wordt duidelijk dat we achter de feiten aanlopen.”

Tijdens het raceweekend in Miami introduceert Mercedes de eerste grote upgrades. “Het wordt interessant om te zien hoe die de auto beïnvloeden”, grijnsde Wolff. Het team hoopt natuurlijk een competitief pakket aan te leveren, maar ook bij de concurrentie zitten ze niet stil. McLaren komt ook met een verbeterde auto naar Amerika.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)