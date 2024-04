Lewis Hamilton zit naar eigen zeggen nog steeds in ‘het slechtste seizoen van zijn carrière’ – de GP van China leverde niet het gewenste resultaat op. Waar de zevenvoudig wereldkampioen ooit geregeld het podium beklom, moest hij het in Shanghai doen met een handjevol punten. De W15 zorgde tijdens de race wéér voor problemen. Hamilton dacht zelf dat er iets mankeerde aan de Mercedes.

LEES OOK: Nico Rosberg ontzet: ‘Wat is er aan de hand met het ooit ongenaakbare Mercedes?’

Hamilton kwam in China niet verder dan de negende plaats. Na een verrassende tweede plek in de sprintkwalificatie op vrijdag, leverde een verkeerde set-up in de racekwalificatie hem de achttiende startplaats op. Zijn uiteindelijke finish op P9 is goed voor slechts twee WK-punten, verre van wat hij ooit gewend was om te scoren. “Ik ben blij met de punten die ik heb”, zei een verslagen Hamilton tegen Sky Sports. “Ik had eerlijk gezegd niet heel veel meer verwacht.”

De balans van de W15 stelde weer teleur op het Shanghai International Circuit. Het drama was compleet toen Hamilton zich af begon te vragen of hij misschien schade had aan zijn auto. “Ik dacht dat ik iemand had aangetikt”, aldus de Engelsman. “Ik heb nog nooit zoveel onderstuur gehad. Als ik op lage snelheid een bocht maakte, moest ik urenlang wachten.” De coureur dacht dat hij iemand geraakt had, maar het bleek gewoon een verkeerde set-up te zijn.

Upgrades in Miami

In Miami wil Mercedes een aantal upgrades doorvoeren die de W15 iets handzamer moeten maken. Hamilton hoopt dat het team de nodige stappen maakt om de auto te verbeteren. “Deze week zitten we in de fabriek”, zei hij optimistisch. “Hopelijk kunnen we de auto gereed maken voor Miami en een beter weekend.”

LEES OOK: Tijdschema GP Miami: Zo laat beginnen de sessies

Toen hij aan het begin van het seizoen aankondigde dat hij Mercedes in 2025 gaat verruilen voor Ferrari, hoopte Hamilton op een klapstuk op zijn lange carrière bij de Duitse renstal. Helaas blijkt het tegenoverstelde het geval. Het team dat hem zes titels en een ongekende hoeveelheid overwinningen overhandigde, bezorgt hem nu ‘het slechtste seizoen van zijn carrière’.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)