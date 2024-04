Lewis Hamilton overleeft door een stuurfout niet eens de eerste schifting in de kwalificatie voor de Grand Prix van China, teamgenoot George Russell is er net een tiende sneller dan de Haas van Nico Hülkenberg. Nico Rosberg begrijpt niets van de teloorgang van zijn oude werkgever Mercedes. “Hoe is dit mogelijk?”

Toto Wolff tovert zaterdagochtend na de sprintrace een voorzichtige grijns op zijn gezicht, nadat Lewis Hamilton tweede is geworden achter de ongenaakbare Max Verstappen. Wellicht beseft Mercedes’ teambaas dan al dat het resultaat de werkelijkheid geweld aandoet. Dat blijkt ruim drie uur later ook tijdens de kwalificatie voor het hoofdnummer. Hamilton ligt er door een stuurfout in de eerste sessie al uit, collega George Russell dringt weliswaar door tot de shootout voor pole maar speelt daarin een bijrol. Hij finisht als achtste, ruim een tiende voor de Haas van Nico Hülkenberg.

“Het is lastig en ook moeilijk te begrijpen dat het eens zo ongenaakbare team van Mercedes de nieuwe aerodynamische regels niet begrijpt”, meent Nico Rosberg, in 2016 wereldkampioen met de Duitse renstal en tegenwoordig analist bij de Britse betaalzender SkySports. “Hoe is dit mogelijk?” Hamilton heeft zijn conclusies in februari al getrokken: hij maakt volgend jaar de overstap naar Ferrari.

In Sjanghai, waar Hamilton in een lichtgrijs verleden zes keer won en er in 2019 de laatste Grand Prix op zijn naam schreef, draait de kwalificatie uit een flop. “Ik worstelde met de auto”, bekent de zevenvoudig wereldkampioen. “Na de sprintrace hebben we veel veranderingen doorgevoerd. In de sprintrace hadden George (Russell, red) en ik ongeveer dezelfde afstelling, maar in de kwalificatie hebben we wat geëxperimenteerd door verschillende richtingen te kiezen. Dat is wat we op dit moment moeten doen, maar het werkte gewoon niet”, erkent de Brit. “De achttiende plek is niet best, maar het is wat het is. Ik dacht na al die aanpassingen dat het niet veel slechter zou kunnen, maar dat bleek dus wel zo te zijn.”