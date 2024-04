Maak je klaar voor een latertje, want de GP van Miami is terug! We reizen voor de derde keer af naar het Miami International Autodrome. Dit weekend racen de coureurs opnieuw volgens het sprint format. Bekijk hieronder de Nederlandse tijden van de sessies in het weekend van 3 mei.

Kan Max Verstappen ook deze race op zijn naam schrijven? Vorig jaar kwam de drievoudig wereldkampioen als eerste over de finish, iets wat hij ook in 2022 wist te doen. Dankzij het sprintformat hebben de coureurs maar één vrije training voordat ze gaan racen.

Lees hier alles over de GP van Miami: het circuit, de winnaars en meer!

Hoe laat begint de GP van Miami 2024?

Vrijdag 3 mei

18.30 – 19.30 uur 1e vrije training

22.30 – 23.14 uur sprint kwalificatie

Zaterdag 4 mei

18.00 – 19.00 uur sprint

22.00 – 23.00 uur kwalificatie

Zondag 5 mei

22.00 – 00.00 uur race