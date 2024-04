We zijn aangekomen in Miami, het tweede sprintweekend van dit F1-seizoen. Het belooft een aangenaam temperatuurtje te worden dit weekend, hoewel er tijdens de sprintrace een kleine kans is op lichte regen. Verder is er een droge race op zondag voorspeld. Lees hier het volledige weerbericht voor de GP van Miami 2024.

Vrijdag 3 mei: Eerste vrije training en sprintkwalificatie

Een zonnige dag ligt in het verschiet voor de de start van Grand Prix van Miami! Het belooft droog te blijven, maar er wordt een stevige wind uit het oosten verwacht. Deze kan, volgens het weerbericht van de FIA, in de middag zelfs oplopen tot 40 km/u met mogelijke windstoten. Tijdens de eerste vrije training en de sprintkwalificatie zal de temperatuur rond de 27/28°C zijn. Een warme dag dus op het circuit van Miami. De kans op regen blijft verrassend laag met minder dan 20%.

Zaterdag 4 mei: Sprintrace en kwalificatie

Ook op zaterdag schijnt de zon boven het stratencircuit van Miami. Hier en daar kunnen er echter wat stapelwolken ontstaan in de middag. Aan het begin van de middag is er een verhoogde kans op lichte regen maar de verwachting ligt niet hoger dan 30%. Tijdens de sprintrace blijft het kwik rond de 27°C hangen en ook tijdens de reguliere kwalificatie kunnen we vergelijkbare temperaturen verwachten.

Zondag 5 mei: Race

Op zondagochtend kunnen we deels bewolkte luchten verwachten boven Miami, waarbij er een kleine kans is op buien. Volgens het FIA weerbericht trekt dit later op de dag weg, en zal de zon weer gaan schijnen. Naar verwachting hebben we dus een droge race. Wat betreft de windomstandigheden, kunnen we vergelijkbare omstandigheden verwachten als in de voorgaande dagen. Tijdens de race blijft de temperatuur rond de 27°C hangen, wat waarschijnlijk voor weinig verrassingen gaat zorgen.

