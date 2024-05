Fernando Alonso is nog altijd zeer gepikeerd over de straffen die hij recent heeft gekregen en lijkt een beetje door te slaan. De coureur van Aston Martin vermoedt namelijk dat er wordt gediscrimineerd op basis van nationaliteit. Fernando Alonso eist nu een gesprek met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, zo vertelde hij in Miami.

De Spanjaard ontving dit seizoen al meerdere straffen, waar hij het niet mee eens was. In Australië werd hij bestraft voor ‘mogelijk gevaarlijk rijgedrag’ doordat hij eerder remde dan in voorgaande ronden en waardoor Mercedes-coureur George Russell crashte. En in China werd hij bestraft voor een touché met zijn landgenoot Carlos Sainz in de sprintrace.

‘Als ik dat doe, krijg ik een penalty’

In Miami werd Alonso zaterdag tijdens de sprintrace juist zelf het slachtoffer van een agressieve actie van een andere coureur, in dit geval Lewis Hamilton. Bij de start zorgde de Brit aan de binnenzijde van de baan voor de nodige chaos. Alonso klaagde meteen dat de Brit van Mercedes waarschijnlijk niet gestraft zou worden ‘omdat hij geen Spanjaard was’. Enkele uren later – na de kwalificatie voor de GP – kwam hij er nog even op terug. “Als ik doe wat Hamilton deed, krijg ik een penalty”, hield hij vol.

Om die reden verlangt Fernando Alonso een gesprek met de FIA en met voorzitter Mohammed Ben Sulayem. “Ik heb het vermoeden dat nationaliteit meeweegt in de beslissingen die worden genomen. En ik wil in gesprek met Mohammed om er zeker van te zijn dat er niets mis is met mijn nationaliteit. En om de toekomst veilig te stellen voor Spaanse coureurs. Zij moeten worden beschermd”, aldus Alonso.

Lees hier alles over de Grand Prix van Miami 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).