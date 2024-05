De pole in de sprintrace was vrijdagmiddag na een volgens eigen zeggen ‘dramatisch kwalificatierondje’ een cadeautje. Max Verstappen verzilvert het een etmaal later desondanks in stijl. Net als twee weken eerder in China staat er in het sprintnummer geen maat op de wereldkampioen, die hardop klaagt over een gebrek aan grip in Red Bulls RB20.

In de eerste 176 meters naar bocht 1 gaat het in de tweede sprintrace van 2024 al mis. Lance Stroll rijdt in de flank van teamgenoot Fernando Alonso, die op zijn beurt Lewis Hamilton niet kan ontwijken. Het grootste slachtoffer van de openingscrash is echter Lando Norris, op wie in de eerste twee sprintkwalificatiesessies geen maat stond. De Brit, als negende gestart, heeft vooraf nog goede hoop op een top-5 klassering, maar zijn sprintrace is na tien seconden voorbij.

Ook bij de herstart, de safety car verlaat na drie ronden de baan als Norris’ MCL38 is weggesleept en de brokstukken zijn opgeruimd, laat Verstappen zich niet verrassen. Hij opent snel een gat van bijna twee seconden, waardoor achtervolger Charles Leclerc niet binnen schootbereik kan komen met DRS en klaart de eerste klus van het weekend met speels gemak. Ondanks, zoals hij het over de boordradio noemt ’terrible grip’. “Maar dit zijn goede punten”, oordeelt Verstappen.

Achter de wereldkampioen is het, zoals gebruikelijk dit seizoen, een stuk spannender. Daniel Ricciardo lijkt zelfs op een top-3 notering af te stevenen. De Australiër kan die positie echter niet heel lang vasthouden: Pérez’ RB20 is met DRS domweg veel te snel. Het lukt Ricciardo wel Carlos Sainz in de Ferrari te weerstaan, een prestatie op zich, en achter Leclerc en Pérez vierde te worden.

