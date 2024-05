Op 1 augustus 1976 beleefde Niki Lauda een verschrikkelijke crash op de Nürburgring tijdens de Grand Prix van Duitsland. Bij het incident liep hij zware brandwonden op in zijn gezicht. De rode helm die Lauda estijds droeg, gaat binnenkort onder de hamer. Een deel van de opbrengst gaat naar UNICEF.

De helm maakt deel uit van de geschiedenis van de Formule 1. Lauda overleed bijna tijdens de crash, maar hij herstelde wonderwel. Slechts 42 dagen na het ongeluk reed de Oostenrijker, ondanks zware pijn, alweer de Grand Prix van Italië, waarin hij vierde werd. In het vervolg van zijn carrière behaalde Lauda nog aansprekende overwinningen en werd hij onder andere nog tweemaal wereldkampioen (in 1977 en 1984). In totaal sleepte Lauda drie wereldtitels in de wacht. Voor zijn dood in 2019 was hij nog jarenlang adviseur van het Formule 1-team van Mercedes.

De helm van Niki Lauda zal worden geveild door Bonhams in Miami en zal naar verwachting tussen de 50.000 en 60.000 euro opbrengen. Lauda’s Ferrari AGV helm is Ferrari-rood geschilderd, met daarop zijn Goodyear-sponsor, de Italiaanse vlag en een beschadigde Romerquelle-sticker duidelijk zichtbaar.

