Niet alleen meesterontwerper Adrian Newey, maar ook Red Bull-teambaas Christian Horner hadden na afloop van vorig seizoen bijna de overstap naar Ferrari gemaakt. Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko heeft toegegeven dat het de Oostenrijkse renstal ettelijke miljoenen heeft gekost om het begeerde duo te behouden.

Red Bull won vorig jaar met dank aan Max Verstappen zowel het rijderskampioenschap als het constructeurskampioenschap in de Formule 1.

Marko verklaart in een interview met het Zwitserse Blick dat hij Newey de avond voordat hij zou tekenen bij Ferrari alsnog op andere gedachten heeft kunnen brengen. “Luca di Montezemolo was al aan het juichen in de paddock en wilde de deal al wereldkundig maken, maar in de avond hebben we Adrian toch nog overgehaald”, aldus Marko.

Newey wilde bij familie blijven

Newey gaf eerder al toe dat hij dichtbij een overeenkomst met Ferrari was, maar dat hij toch bij zijn familie in het Verenigd Koninkrijk wilde blijven. Ferrari had hem naar verluidt een verdubbeling van zijn salaris in het vooruitzicht gesteld. Overigens heeft ook Mercedes vergeefs aan Newey getrokken.

Naast Newey werd ook Christian Horner met ettelijke miljoenen verleid tot een verhuizing naar Maranello, de thuishaven van Ferrari, maar Marko wist hem ook hem over te halen. “Dat heeft ons miljoenen gekost”, aldus Marko.

