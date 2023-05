Het F1-team van Mercedes heeft naar verluidt vergeefs geprobeerd Red Bulls meesterontwerper Adrian Newey te verleiden tot een overstap. Er zou een oriënterend telefoontje zijn gepleegd door een naaste medewerker van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

“De heer Wolff heeft er ogenschijnlijk weinig vertrouwen in dat zijn eigen mensen de problemen met hun auto kunnen oplossen”, reageerde Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko in Miami tegenover meerdere media op het bericht.

Eerder kwam al naar buiten dat ook Ferrari interesse heeft in sleutelpersonen bij het succesvolle team van Max Verstappen, met name in technisch directeur Pierre Wache. Ferrari zou willen aansturen op een soort van ruil met Laurent Mekies die Franz Tost opvolgt als nieuwe teambaas van Red Bulls opleidingsteam AlphaTauri. Tost gaat na dit seizoen met pensioen. Volgens Marko zullen er echter geen belangrijke mensen vanuit Red Bull naar Maranello verhuizen. “We willen allemaal dat Ferrari competitief is, maar we zitten niet op een Arabische bazaar. Bovendien, Pierre wil helemaal niet weg.”

Verlenging

Red Bull bevestigde begin deze maand trouwens al Adrian Newey zijn aflopende contract inmiddels heeft verlengd. Newey, al sinds 2006 aan Red Bull verbonden, blijft aan als technisch directeur en zal toezicht houden op de voortgang van het F1-team van Red Bull, de Advanced Technology-activiteiten en de nieuwe aandrijflijnen.

