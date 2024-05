Gevoel voor humor kan Toto Wolff niet ontzegd worden. “Zelfs de grootste tovenaar zou het waarschijnlijk moeilijk vinden om onze problemen op te lossen”, zei de geplaagde teambaas van Mercedes in een vraaggesprek met Sky Deutschland over de vermeende interesse in Red Bull-ontwerper Adrian Newey.

Mercedes beleeft een uiterst moeizame start van het Formule 1-seizoen. De problemen met de W15 van Lewis Hamilton en George Russell duren onverminderd voort en een oplossing lijkt voorlopig nog niet in zicht. Op de vraag of de mogelijke komst van Newey naar Mercedes intern een gespreksthema is, stelt Wolff: “Dat kun je nooit zeggen. Hij is natuurlijk een ongelooflijke engineer. Maar op dit moment zou zelfs de grootste tovenaar het waarschijnlijk moeilijk vinden om onze problemen op te lossen.”

Wolff kreeg vanuit Red Bull de afgelopen weken stevige kritiek vanwege zijn openlijke flirt met Max Verstappen. Wolff ziet in de drievoudig wereldkampioen de gedroomde opvolger bij Mercedes voor Lewis Hamilton, die na dit seizoen naar Ferrari overstapt. Verstappen heeft echter nog een doorlopend contract tot en met 2028, maar zou bij een vertrek van Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko eerder kunnen vertrekken.

‘Oostenrijkers blijven bij elkaar’

De interne machtstrijd bij Red Bull, de commotie rond teambaas Christian Horner (beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een medewerkster) en de onzekerheid over de periode vanaf 2026 als er een nieuw motorreglement van kracht wordt en Red Bull Powertrains zelf de motor gaat ontwikkelen, dragen niet bij aan een stabiele wetrkomgeving. En dus blijft de sportieve toekomst van Verstappen voorlopig nog ongewis.

In het licht van alle ontwikkelingen was het daarom pikant dat Wolff en Marko in Miami een gesprek hadden. Wolff daarover: “We zijn allebei Oostenrijkers en blijven bij elkaar, zelfs als er soms stevige meningsverschillen bestaan. We hebben een zeer sterke mening over verschillende zaken die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan. Daar hebben we gewoon onze gedachten over uitgewisseld.”

