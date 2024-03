Er is geen coureur die Mercedes-teambaas Toto Wolff liever zou vastleggen dan Max Verstappen. Wolff is naarstig op zoek naar een opvolger voor Lewis Hamilton, die na dit seizoen naar Ferrari vertrekt. En sinds de interne machtsstrijd binnen Red Bull volledig is geëscaleerd, lijkt de komst van de drievoudig wereldkampioen ineens geen onmogelijkheid meer. Wolff wil zelfs een handstand voor Verstappen in de strijd gooien.

Na de door Verstappen gewonnen Grand Prix van Saoedi-Arabië werd Wolff gevraagd of de Nederlander bovenaan zijn lijst met potentiële kandidaten staat. “Laten we het zo zeggen: ‘Ik denk dat dit een beslissing is die Max moet nemen. Er is geen team op de grid dat geen handstand zou doen om hem in de auto te krijgen”, aldus Wolff, die eerder al aangaf Verstappen er heel graag bij te willen hebben. Na de openingsrace in Bahrein, ook door Verstappen gewonnen, had Wolff vorige week al een kort onderonsje met Jos Verstappen.

Verstappen heeft bij Red Bull een doorlopend contract tot en met 2028. Naar verluidt heeft hij echter een clausule in zijn contract staan dat hij bij een vertrek van Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko zijn heil elders mag zoeken.

Wolff: ‘Nog niet dromen over volgend jaar’

Wolffs prioriteit op dit moment ligt echter bij de ontwikkeling van de Mercedes voor George Russell en Lewis Hamilton. De twee eindigden zaterdagavond op het Corniche International Circuit in Jeddah respectievelijk als zesde en negende. “Ik denk dat we het aan onze coureurs verplicht zijn om de auto te verbeteren en ze goed materiaal te geven voordat we gaan dromen over de toekomst volgend jaar.”

Een besluit over de rijdersbezetting in 2025 schuift Wolff nog even voor zich uit. “Ik denk dat we gaan afwachten. We hebben een paar interessante opties. Het wordt geen beslissing die we in de komende paar weken willen nemen, het is eerder een paar maanden, afhankelijk van waar het naartoe gaat.”

Een handstand voor Max Verstappen houdt Wolff nog even achter de hand.