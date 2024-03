Kort na de Grand Prix van Bahrein, gewonnen door Max Verstappen, had Jos Verstappen in de paddock een kort onderonsje met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Het was in het licht van alle ontwikkelingen bij Red Bull en de kritische uitlatingen van Jos Verstappen over de positie van Christian Horner als teambaas bij Red Bull meteen voer voor speculaties.

Bij Mercedes is men op zoek naar een geschikte opvolger voor Lewis Hamilton als nieuw aansprekend boegbeeld van het team. Hamilton vertrekt na dit seizoen naar Ferrari. Max Verstappen zou qua profiel de gedroomde opvolger zijn. Maar dat laatste kwam volgens Wolff niet ter sprake tijdens het amicale onderonsje met Jos Verstappen.

Toto Wolff: ‘Alles is mogelijk’

“Ik ken Jos al 25 jaar, met ups en downs. Ik heb hem slechts gefeliciteerd met de overwinning van zijn zoon. Max is een klasse apart”, zo stelt de Oostenrijker desgevraagd tegen F1-insider.

Op de vraag of Max Verstappen een optie zou kunnen zijn voor Mercedes, vertelde Wolff voor de race in Bahrein al het volgende: “Alles is mogelijk. Een coureur wil altijd rijden in de snelste auto die er is, dat is in essentie waar het altijd om gaat.”

Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko zei een maand nog geleden nog te verwachten dat Mercedes een poging zou wagen om Verstappen te verleiden tot een overstap. “Maar men zal geen succes hebben”, voegde hij er destijds aan toe. Dat was echter voordat de bom barstte bij Red Bull door toedoen van het grensoverschrijdende gedrag van teambaas Horner. Het contract van Max Verstappen bij Red Bull Racing loopt tot nog tot einde 2028.

