Helmut Marko verwacht dat Mercedes-teambaas Toto Wolff een poging zal doen om Max Verstappen te interesseren voor een overgang naar Mercedes, als opvolger van Lewis Hamilton. “Toto Wolff zal dat proberen, maar hij zal geen succes hebben”, zo stelt de Oostenrijkse topman van Red Bull resoluut tegen het Duitse Sport.de.

Sinds vorige week bekend werd dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton na komend seizoen overstapt van Mercedes naar Ferrari wordt er volop gespeculeerd over de mogelijke opvolgers van de Brit. Naast Alexander Albon en Mick Schumacher en grote namen als Fernando Alonso en Sebastian Vettel is nu ook de naam van Max Verstappen genoemd in relatie tot Mercedes. Verstappen heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull.

Marko rekent erop dat Toto Wolff toch zal aftasten bij het kamp Verstappen of er wellicht mogelijkheden zijn, maar dat het verzoek aan dovemansoren gericht is. Echter, volgens de Oostenrijker heeft Verstappen ‘een goed geheugen’ en is hij eerdere controverses niet vergeten. Bovendien is Red Bull momenteel dominant ten opzichte van Mercedes en is een overgang uit sportief oogpunt niet logisch.