Red Bulls meesterontwerper Adrian Newey heeft binnen Red Bull zijn wens kenbaar gemaakt om na dit Formule 1-seizoen te vertrekken. De concurrentie zit al nadrukkelijk op het vinkentouw, met Ferrari, Aston Martin en Mercedes voorop. Maar mag hij daar überhaupt wel aan de slag gaan?

Adrian Newey (op de foto rechts) heeft bij Red Bull een contract tot en met het einde van 2025. De 65-jarige Brit heeft in zijn contract vanzelfsprekend een clausule staan met een concurrentiebeding. In het geval van Newey zou hij twaalf maanden na afloop van zijn huidige contract niet bij een ander Formule 1-team aan de slag mogen. Het is een gebruikelijke clausule in de Formule 1, ook wel bekent als ‘gardening leave‘. Naar verluidt denkt Newey dat hierover te onderhandelen valt of dat er andere creatieve manieren te verzinnen zijn om hieraan te ontkomen, los van een stevige afkoopsom.

Lees ook: Adrian Newey heeft genoeg opties na Red Bull

Donderdag werd bekend dat Newey heeft besloten Red Bull te verlaten naar aanleiding van de controverse rond teambaas Christian Horner en de verstoorde verhoudingen binnen het team. Het Duitse Auto Motor und Sport meldde vervolgens dat hij vanaf 2025 al aan de slag zou kunnen gaan op Maranello bij Ferrari. Eerder lekte al uit dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll het genie van Red Bull een mega-aanbieding had gedaan.

Cruciaal aandeel in titels

Newey werkt al sinds 2006 bij Red Bull en heeft een cruciaal aandeel gehad in de dertien wereldtitels die sindsdien werden behaald, met hoofdrollen voor Sebastian Vettel (vier wereldtitels) en Max Verstappen (drie).

Mocht Red Bull niet willen meewerken aan een volgende stap van Adrian Newey in de Formule 1 bij een concurrerend team, dan behoort een sabbatical voor Newey tot de mogelijkheden. Eind 2022 werd Newey al eens bijna verleid door Ferrari. Destijds was één van de redenen om bij Red Bull te blijven het simpele gegeven dat hij ook tijd met zijn familie en kleinkinderen in Engeland wilde blijven doorbrengen.

Overigens heeft Newey nog niet formeel zijn ontslag ingediend bij Red Bull, zo liet het team eerder vandaag weten. In een uitgegeven verklaring stelt Red Bull: “Adrian heeft een contract tot ten minste eind 2025 en we weten niet of hij bij een ander team zal gaan werken.

Lees hier alles over de volgende GP van Miami