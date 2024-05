Oliver Mintzlaff, de CEO van Red Bull GmbH in Oostenrijk, heeft zich in Miami voor het eerst uitgesproken over alle commotie rondom het Formule 1-team. Hij wil dat zo snel mogelijk de rust weer terugkeert. En over een voortijdig vertrek van Max Verstappen maakt hij zich in het geheel geen zorgen, betoogt hij. “Max is een loyale jongen.”

Mintzlaff is sinds het overlijden van Red Bulls mede-oprichter Dietrich Mateschitz in 2022 de nieuwe grote man van het Oostenrijkse energiedrankconcern. Hij gelooft dat Verstappen, ondanks de onrust en problemen van de voorbije maanden, zijn contract tot en met 2028 gewoon zal uitdienen. En dat de drievoudig wereldkampioen ook helemaal niet met een vertrek bezig is.

“Max Verstappen is een volbloedracer”, zo vertelt Mintzlaff (48) tegenover BILD. “Hij wil elke race, elke kwalificatie en elke training winnen. Dat verbindt ons. Winnen zit in zijn en in ons DNA. En Max vindt bij ons de perfecte omstandigheden hiervoor. We hebben een unieke omgeving gecreëerd en de beste auto in de Formule 1 gebouwd.”

‘Het moet weer rustig worden’

Mintzlaff vervolgt: “Max heeft geen woord gezegd dat hij zijn doorlopende contract niet wil nakomen. Ik maak me helemaal geen zorgen dat hij een overstap overweegt. Het moet nu gewoon weer rustig worden. Dat is wat Max wil en dat is wat wij ook willen. Dat heb je ook nodig als je op de lange termijn succesvol wilt zijn in de sport, of het nu in het voetbal is of in de Formule 1.”

Afgelopen week werd bekend dat meesterontwerper Adrian Newey voortijdig vertrekt bij Red Bull. Een en ander had te maken met de interne machtstrijd bij Red Bull achter de schermen, de verstoorde werkverhoudingen binnen het team en alle commotie rond teambaas Christian Horner, die door een medewerkster van het team is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar gaat Mintzlaff tegenover de Duitse krant inhoudelijk niet op in.

‘Ik begrijp druk die Toto Wolff voelt’

Wel deelt Mintzlaff nog een sneer uit aan Toto Wolff, de teambaas van Mercedes die meerdere malen heeft aangegreven graag met Verstappen te willen werken. Wolff ziet in Verstappen de gedroomde opvolger van Lewis Hamilton, die na dit seizoen naar Ferrari vertrekt.

Mintzlaff over de toespelingen van Wolff: “Ik begrijp de druk die Toto Wolff en misschien ook andere teams hebben na jaren van achterstand. Maar ik denk dat Toto Wolff zich moet concentreren op zijn uitdagingen. Daar heeft hij er meer dan genoeg van. En het heeft ook iets te maken met een gebrek aan respect als je blijft praten over het personeel van andere teams, dat is niet goed.”

Volgens hem wil Verstappen niet alleen op basis van de sportieve vooruitzichten blijven. Maar speelt er meer. “Max wil wereldkampioen worden. Bij ons heeft hij de beste kansen”, stelt hij. Om eraan toe te voegen: “Maar Max is ook een loyale jongen. Hij weet dat Christian Horner en Helmut Marko altijd vertrouwen in hem hebben gesteld. Dat waardeert hij. Daarnaast is Red Bull gewoon een geweldig merk waarmee hij zich enorm kan identificeren. Er zijn dus veel redenen te verzinnen om te blijven en geen enkele om weg te gaan.”

