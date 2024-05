Max Verstappen is niet bepaald benauwd dat na ontwerper Adrian Newey meer kopstukken gaan vertrekken bij Red Bull. De opmerking van Zak Brown, de CEO van McLaren, dat er bij het team meer dominostenen gaan omvallen, is volgens Verstappen slechts bedoeld om te stoken. “Daar kunnen we als team niets mee.”

Veel vragen aan Max Verstappen gaan in Miami over de situatie binnen Red Bull en het vertrek van Adrian Newey. Leuk is anders, benadrukte de drievoudig wereldkampioen zaterdag tijdens een praatje met een klein clubje Nederlandse journalisten. “Ik wist dat er vragen over Newey zouden komen, maar ik denk er verder ook niet heel veel over na. Ik weet wat ik wil zeggen, mag zeggen en kan zeggen. En verder probeer ik me op het racen zelf te focussen.”

De opmerking die Zak Brown in Miami maakte dat het vertrek van Newey volgens hem een exodus bij Red Bull zal inluiden en dat de CV’s van Red Bull-mensen door de paddock vliegen, hoort volgens Verstappen bij het spel. Hij haalt er zijn schouders over op. “Hij wil natuurlijk stoken. Het hoort waarschijnlijk bij het spel, maar ik ben daar niet mee bezig. Ik zag de kop van het bericht op internet wel voorbij komen, maar ik heb er niet eens op geklikt. Als team kunnen we daar niets mee. Iedereen trekt aan onze mensen, dat is heel normaal.”

‘In het leven heb je geen garanties’

Na Newey zou, volgens The Times, ook sportief directeur Jonathan Wheatley zijn zinnen hebben gezet op een vertrek bij Red Bull. Verstappen weet echter dat andere belangrijke mensen binnen het team langlopende contracten hebben. Net als hij overigens.

Verstappen: “Je weet natuurlijk nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. In het leven heb je geen garanties. Ik kan morgen ook ineens niet meer wakker worden. Er zijn binnen het team heel veel afspraken gemaakt, maar uiteindelijk gaat het erom dat iedereen blij is met zijn of haar werk en zich ook gewaardeerd voelt. Er komen heel veel menselijke aspecten bij kijken.”

