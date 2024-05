Na meesterontwerper Adrian Newey lijkt ook sportief directeur Jonathan Wheatley op zoek naar de uitgang bij Red Bull. De 56-jarige Brit heeft bij andere teams op de grid geïnformeerd naar de mogelijkheid om over te stappen. Dat meldt de Britse krant The Times. Wheatley heeft er nooit een geheim van gemaakt ambities te hebben om op termijn ergens als teambaas aan de slag te gaan.

Woensdag werd het voortijdige vertrek van Newey bij het team van Max Verstappen bekend. Newey had een doorlopend contract. De onrustige situatie bij Red Bull (de interne machtstrijd, de verziekte werksfeer en de commotie rond teambaas Christian Horner) deden hem besluiten om na 18 jaar bij het team te vertrekken. Nu lijkt ook Wheatley in te zetten op een transfer.

Na het nieuws van Newey voorspelde Zak Brown, de CEO van McLaren, al dat er bij de Oostenrijkse renstal spoedig meer dominosteentjes zouden omvallen. Hij hield rekening met een exodus. Volgens Brown vliegen de CV’s van Red Bull-mensen inmiddels door de paddock. Langer wordt er bovendien al gespeculeerd over een vertrek van Max Verstappen en Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko.

Jonathan Wheatley werkt net als Newey al sinds 2006 bij Red Bull en geldt in de dagelijkse operatie als de rechterhand van Horner. Overigens is hij nog wel met Red Bull in onderhandeling over een nieuw contract. Hij zou volgens The Times dus ook nog bij het team kunnen blijven. Andere sleutelfiguren, onder wie technisch directeur Pierre Waché, hoofd aerodynamica Enrico Balbo, en hoofd performance engineering Ben Waterhouse hebben de afgelopen maanden langetermijncontracten bij Red Bull getekend.

