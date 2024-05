Het vertrek van meesterontwerper Adrian Newey bij Red Bull kan een ware exodus veroorzaken bij het team van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Dat is in ieder geval de verwachting van Zak Brown, de CEO van McLaren.

“Ik denk dat de dingen die bij Red Bull allemaal gebeuren een beetje destabiliserend zijn. Het vertrek van Adrian Newey is waarschijnlijk de eerste domino die valt”, stelt hij in Miami, waar zondag de zesde Grand Prix van het seizoen wordt gehouden. Brown is al langer uiterst kritisch op de gebeurtenissen bij Red Bull. Onder andere over een mogelijk vertrek van Max Verstappen wordt in de Formule 1-paddock al wekenlang driftig gespeculeerd.

Woensdag werd bekend dat Newey ondanks een doorlopend contract Red Bull al begin 2025 zal verlaten. De ontwerper gaf aan dat de gebeurtenissen van de laatste maanden een rol hebben gespeeld bij zijn besluit. Daarmee doelde hij onder andere op de interne machtstrijd binnen het team, de verstoorde verhoudingen en alle commotie rond teambaas Christian Horner, die door een medewerkster is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

‘Toename van CV’s van Red Bull’

Brown verwacht dat meer werknemers van Red Bull het voorbeeld van Newey zullen volgen en hun heil elders gaan zoeken. “Mijn gok is dat hij niet de laatste is op basis van alle CV’s die rondvliegen. We hebben bij ons team een toename gezien in CV’s van Red Bull.”

Brown: “Zes maanden geleden zou ik verrast zijn geweest. Ik denk dat gezien alles wat er sinds het begin van het jaar is gebeurd en gezien het feit dat ik Adrian vrij goed ken en hij een zeer integer persoon is, het me niet zou verbazen als hij elders verder gaat. dat hij verder gaat. Hij is de meest succesvolle ontwerper aller tijden. Mensen willen werken voor mensen als Adrian Newey. Ik denk dat ze bij Red Bull zullen missen wat hij brengt vanuit een puur technisch oogpunt. Daarnaast zullen het leiderschap en de opwinding die mensen krijgen van het werken met hem gemist worden.”

