Het voortijdige afscheid van meesterontwerper Adrian Newey heeft voor veel ophef gezorgd, binnen en buiten het team van Red Bull. In de aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola werd technisch directeur Pierre Waché vrijdag de hemd van het lijf gevraagd. “Adrian heeft de mentaliteit van een racer”, vertelt de Fransman tijdens de FIA persconferentie. Een korte samenvatting.

Hoe zal het vertrek van Adrian Newey jullie dagelijkse werkzaamheden beïnvloeden?

“Ik denk dat iedereen weet dat Adrian een grootheid is in deze business en misschien wel de meest succesvolle ingenieur in de F1. Ik denk dat zijn vertrek een grote impact op ons heeft, maar het team was voorbereid. Het is niet zo dat we nog dachten dat hij nog twintig jaar bij ons zou blijven. We hebben een sterk team gebouwd en zijn voorbereid.”

Wat ga jij missen aan het werken met Adrian?

“Zijn ervaring, zeker. Verder geeft hij duidelijk niets cadeau. Hij heeft de mentaliteit van een racer. Het is heel leuk om het daar met hem over te hebben.”

Het team was dus al een tijdje voorbereid op zijn mogelijke vertrek. Als de huidige strutuur wordt voortgezet, wordt hij dan misschien niet zo gemist zoals hier en daar wordt afgeschilderd?

“Het is moeilijk om dat met zekerheid te zeggen. Het is wat we van plan zijn. Maar de toekomst zal ons leren wat de consequenties van zijn vertrek exact zijn. We bevinden ons tenslotte in een concurrerende omgeving. De andere teams werken hard om ons in te halen, wij werken hard om voorop te blijven. Maar vhet is niet één persoon die de auto maakt. We doen het als een team. Er zijn meer belangrijke mensen als Adrian. We zullen volgend jaar moeten bewijzen dat we ook zonder hem tot grote prestaties kunnen komen.”

Kun je uitleggen hoe jij en Adrian samenwerken, hoe dat er in de praktijk uitziet?

“De manier waarop we samenwerken is door de jaren heen steeds veranderd. Ik weet niet zeker of ik kan uitleggen hoe we op dagelijkse basis samenwerken, maar hij is duidelijk meer gericht op de aero-kant. Ik ben meer gericht op de voertuigdynamica. Vanzelfsprekend hebben we veel samengewerkt en kennis en ervaring uitgewisseld, vooral over de richting van de ontwikkeling van de auto en over hoe we een raceweekend runnen.”

Teams zijn tegenwoordig groot. Hoeveel invloed kan één persoon hebben in een technische structuur?

“Iedereen heeft invloed. En het is zeker zo dat hoe hoger je zit, omdat je de leiding geeft, hoe meer invloed je hebt. Het belangrijkste aspect is echter dat je binnen een team vooral moet zorgen voor een soepele samenwerking tussen de verschillende afdelingen en dat de richting duidelijk moet zijn. Het belangrijkste is: weet je zeker dat de richting juist is en dat deze richting ook wordt gerespecteerd?”

Het veld is de afgelopen races naar elkaar toegegroeid. Zal de natuurlijke evolutie van de auto genoeg zijn om de rest voor te blijven?

“We voelen de druk om de auto maximaal te laten presteren. Ik denk dat iedereen hier de druk voelt om de auto te laten presteren. Het zou een droom zijn om te denken dat we ergens een nachtje rustig over kunnen slapen en dan te denken dat we zo het kampioenschap kunnen winnen. Die tijd is er niet. In deze business moet je vooruit, anders ga je achteruit. We willen de auto zeker maximaal laten presteren. Het is ons vak en onze mentaliteit.”

