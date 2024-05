Adrian Newey zal zijn loopbaan in de Formule 1 voortzetten bij Ferrari, zo melden diverse Britse media. De meesterontwerper van Red Bull zou inmiddels al zijn handtekening onder een meerjarig en uiterst lucratief contract bij het Italiaanse team hebben gezet.

Newey gaf donderdag, in de aanloop naar de Grand Prix van Imola, zelf ook al een duidelijk signaal af dat een vervroegde persionering er niet in zit voor hem. De 65-jarige Newey, al sinds 2006 verbonden aan Red Bull, vertelde onder andere ‘een beetje moe te zijn’, maar ‘op een gegeven weer aan de slag te willen’.

Bij Ferrari zal hij dan gaan samenwerken met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Neweys vertrek bij Red Bull is een direct gevolg van de interne machtstrijd achter de schermen bij het team van Max Verstappen en de verstoorde verhoudingen.

‘Ze waren mijn familie’

Ook de commotie rond teambaas Christian Horner, die door een medewerkster wordt beschuldigd van sekstueel grensoverschrijdend gedrag, speelde een rol in zijn besluit om zijn doorlopende contract te laten ontbinden. “Weggaan bij Red Bull was een heel moeilijke beslissing, maar het was er een die ik om een heleboel redenen moest nemen. Ze waren mijn familie”, zo vertelde hij donderdag nogmaals.

Behalve Ferrari stond Adrian Newey ook in de belangstelling van andere teams, zoals Mercedes, Aston Martin, Williams en McLaren.

