Lando Norris heeft uitgebreid gevierd dat hij zich sinds de GP van Miami een racewinnaar mag noemen. Toch blijft de Britse coureur met beide benen op de grond staan. Het feestje is voorbij en de focus ligt op de aankomende Grand Prix van Emilia-Romagna. Norris is ervan overtuigd dat McLaren nog steeds het derde team is, hoewel het gat naar Ferrari en Red Bull begint te slinken.

In een persconferentie in aanloop naar de Grand Prix op Imola blikt Norris kort terug op zijn eerste zege in de Formule 1. “Ik heb voldoende gefeest”, lachte hij vrolijk. “In mijn hoofd ben ik er nog wel mee bezig, maar ik moet me nu natuurlijk focussen op het aankomende weekend. Maar laten we zeggen dat ik er het beste van heb gemaakt.”

Norris: ‘We zijn het derde team’

De McLaren-rijder heeft vertrouwen in zijn kansen op Imola. “De nieuwe upgrade gedijt waarschijnlijk goed op dit circuit”, aldus de 24-jarige coureur. “Daarbij hebben wij in het verleden hier ook goed gepresteerd. Maar we moeten niet vergeten dat we niet overal de snelste zullen zijn. De auto heeft goede stappen vooruit gemaakt, maar we hebben meer nodig als we Ferrari en Red Bull geregeld willen uitdagen. We zijn hoe dan ook het derde team”, concludeerde Norris.

Ondanks dat hij de race in Miami ‘nooit gaat vergeten’ waant Lando Norris zich nog geen kampioen. “Het is maar één weekend”, zei hij streng. “We komen wel steeds dichterbij. Als we weer een paar tienden winnen kunnen we op pole staan en meevechten voor de overwinning. Ik kijk er naar uit om meer te vechten met Verstappen en de Ferrari’s, dat heb ik de afgelopen jaren maar weinig kunnen doen.”

