Red Bull heeft zojuist bekendgemaakt dat Adrian Newey, technisch directeur, begin 2025 stopt bij het Formule 1-team. Beide partijen zijn in de afgelopen dagen tot een overeenstemming gekomen. De hoofdontwerper richt zich op het voltooien van Red Bulls hypercar, RB17, en legt dus zijn Formule 1-taken naast zich neer.

Vorige week bracht Auto, Motor und Sport al het nieuws naar buiten dat Newey van plan was om Red Bull te verlaten. De technisch ontwerper zou, naar verluidt, ontevreden zijn over de situatie binnen het team en zijn wens om te vertrekken hebben geuit. Hij gaat zich vanaf 2025 focussen op het afmaken van Red Bulls eerste hypercar. De 65-jarige Brit trekt zich dus alleen terug uit het Formule 1-team. Hoe de verdere toekomst, na het voltooien van de RB17, eruit gaat zien, moet nog blijken.

Adrian Newey heeft sinds 2006 een belangrijk aandeel gehad in het ontwerpen van de Red Bull Formule 1-auto’s. Zijn ontwerpen hebben geleid tot maar liefst 6 constructeurstitels en 7 rijderstitels voor het Oostenrijkse team. Red Bull maakte zijn vertrek bekend via het volgende statement:



